Paralelo32

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Martín Kohan: "Toda iniciativa que despierte el interés por los libros es una oportunidad para formar nuevos lectores"Por Mariano JacobiParaná
Feria del Libro Paraná Lee 2026: Pedro Mairal, Martín Kohan, Mauricio Dayub y más de 100 editoriales serán protagonistasPor Redacción Paralelo 32Agenda de Cultura
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Ley de Tierras: denuncian un presunto conflicto de intereses del senador entrerriano Joaquín Benegas Lynch
La senadora Juliana Di Tullio pidió que el legislador de La Libertad Avanza se abstenga de intervenir en el debate sobre la Ley de Tierras. Sostiene que es fundador y director de una empresa que asesora a inversores extranjeros en la compra de campos en Argentina y otros países de la región.
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Milei y la política exterior de miniaturaPor Claudio Ava AispuruColumnistas
Discutimos las olas, pero no el marPor Egidio Luis JacobiColumnistas
La reforma que la política le debía a Entre RíosPor Gastón BagnatColumnistas
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Smartwatch y salud: cuatro enfermedades que un reloj inteligente puede ayudar a detectar a tiempoPor Agencia de NoticiasTecno y Redes
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Té de Hierbas estrenó una nueva sesión de Casa Estudio y lleva el talento de Villaguay al ciclo musical de Entre RíosPor Ezequiel CarlsonSonido Urbano
Ciara Schechtel comienza a cumplir su sueño en el folklore: "Descubrí que cantar era mi lugar"Por Mariano JacobiSonido Urbano
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Choque entre un auto y un camión sobre la Ruta 12, cerca de Estación CampsPor Redacción Paralelo 32Policial
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Multitudinario reclamo por el puentePor Nicolás RochiHistoria de Entre Ríos
22 de julio de 1763: el día que comenzó la historia de los alemanes del VolgaPor Julio César MelchiorHistoria de Entre Ríos
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