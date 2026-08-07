Paralelo32

Política

Ley de Tierras: denuncian un presunto conflicto de intereses del senador entrerriano Joaquín Benegas Lynch

La senadora Juliana Di Tullio pidió que el legislador de La Libertad Avanza se abstenga de intervenir en el debate sobre la Ley de Tierras. Sostiene que es fundador y director de una empresa que asesora a inversores extranjeros en la compra de campos en Argentina y otros países de la región.