Victoria.- El fútbol femenino local experimenta una transformación cuantitativa y cualitativa. Lo que años atrás eran encuentros esporádicos o torneos reducidos de cancha atravesada, hoy se consolidó en una liga oficial con ocho instituciones locales compitiendo de manera constante: Sarmiento, Porvenir, Banfield, Huracán, El Quinto, GIF, Agrario y San Benito. A esta estructura se suma una verdadera cultura de sociabilidad y camaradería, donde los entrenamientos y las canchas se transformaron en espacios familiares donde las jugadoras comparten la actividad junto a sus hijos y allegados.

En este escenario de expansión, San Benito se erige como el dominador de la disciplina al consagrarse tetracampeón de la liga local y bicampeón del certamen regional “La Lecherita” en Nogoyá. Para repasar este proceso, Paralelo32 dialogó con su director técnico, César "Puppy" Neuhaus, y dos de sus referentes: Lucía Correa (delantera, con una década en la institución) y Brenda Gómez (volante por derecha, reciente incorporación).

Un mapa local en expansión

“Hoy estamos compitiendo activamente en la liga oficial con Sarmiento, GIF, El Quinto, Huracán, Banfield, Porvenir, San Benito y la reciente incorporación de Agrario”, detalla Neuhaus sobre la dimensión actual del torneo local, que este año pasó de tener un solo certamen anual a disputar dos torneos (Apertura y Clausura) para equiparar el calendario con la rama masculina.

Más allá de lo estrictamente competitivo, el club funciona como un espacio de encuentro social. “Salgo renovada de las prácticas”, expresa Brenda. “Hay grupos más abiertos y recreativos donde participan chicas de todas las edades y madres que van con sus hijos. Se comparte la tarde, se renuevan energías y se construye una camaradería enorme entre todas”.

Del juego barrial a la formación en inferiores

El camino para llegar a este presente requirió derribar barreras culturales. “De chiquita las mamás te decían 'no vas a hacer fútbol porque es para varones'. Yo jugaba en el barrio con mi hermano y sus amigos”, recuerda Brenda Gómez.

Lucía Correa rememora los inicios del proyecto: “Arranqué a los 13 o 14 años jugando con los varones frente a mi casa porque era la única mujer. Hace diez años, cuando estábamos en Newell’s y pasamos a Sarmiento, Pupi nos decía 'esto va a ser oficial como la primera de varones' y nosotras lo veíamos lejano. Teníamos que viajar a Nogoyá, o Tala para jugar reducidos porque acá no había nada”.

Hoy la realidad incluye categorías formativas (Sub 10, Sub 12 y Sub 15). “Las niñas que vienen desde la Sub 10 ya llegan a Primera con otra formación y la técnica de base resuelta. A nosotras de grandes nos costaba dar un pase; ellas ya vienen preparadas”, resalta Gómez.

Preparación física

Para prevenir lesiones específicas de la fisonomía femenina, el cuerpo técnico implementa metodologías de fuerza y control biomecánico. “Trabajamos mucho el fortalecimiento de rodillas, cambios de dirección y estabilidad para bajar al mínimo las lesiones en un esquema de tres a cuatro prácticas semanales”, explica Neuhaus.

En esa dinámica, Lucía destaca el valor del recorrido acumulado: “A veces las más jóvenes tienen más velocidad o estado físico, pero la experiencia te permite controlar la pelota, serenar el juego y resolver situaciones que a las chicas que recién empiezan les cuestan más”.

Cupo Trans

Consultados sobre la participación de jugadoras trans, el cuerpo técnico y las futbolistas mantuvieron una postura coincidente basada en el reglamento y la inclusión. “No hemos tenido chicas trans en nuestro plantel, pero son bienvenidas. Mientras la persona cuente con documento femenino, no podés negarle el espacio”, afirmó Neuhaus, señalando que han enfrentado a equipos de la región (en Gualeguay, Tala o certámenes provinciales) que integran jugadoras trans.

Respecto al desarrollo del juego, Correa y Gómez coincidieron en abordar la competencia con respeto deportivo: “Biológicamente puede haber diferencias de fuerza o potencia, pero en la cancha no podés negarte a jugar. Es cuestión de marcar y competir, como nos ha tocado en varios partidos sin ningún inconveniente”.

La enseñanza de La Scaloneta

El recorrido de la Selección Argentina conducida por Lionel Scaloni en el reciente mundial de la especialidad sirvió como marco conceptual para definir la identidad del equipo. “Lo que transmite la Selección es perseverancia y sacrificio. A nadie le regalan nada y todo se logra con constancia”, reflexión de Brenda Gómez.

Lucía Correa vinculó esa premisa con las definiciones que afrontó San Benito: “La enseñanza es no bajarse del barco por más que la situación sea adversa. Nos tocó arrancar perdiendo 3 a 0 una semifinal y darlo vuelta; o ir abajo en la final y salir campeonas. Eso se logra confiando en la compañera, compartiendo momentos fuera de la cancha y remando todas juntas”.