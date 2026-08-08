Policial
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Choque entre un auto y un camión sobre la Ruta 12, cerca de Estación CampsPor Redacción Paralelo 32
Allanamiento en Paraná por un robo en Victoria: secuestraron un automóvil, celulares y otros elementosPor Nicolás Rochi
Un motociclista sufrió heridas graves tras un siniestro vial en la Ruta 26, cerca de VictoriaPor Redacción Paralelo 32
Las intensas lluvias provocaron el anegamiento de una vivienda en Crespo y debieron intervenir los BomberosPor Redacción Paralelo 32
Estafas a jubilados: allanaron viviendas en Chaco por casos ocurridos en Crespo y ParanáPor Redacción Paralelo 32
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Un hombre sufrió graves lesiones tras volcar con su camioneta en un camino rural de VictoriaPor Mariano Jacobi
Nogoyá: secuestran un camión robado en Brasil, recuperan elementos sustraídos y retienen una moto tras un siniestro vialPor Mariano Jacobi
Investigan la muerte de un perro en General Ramírez: secuestraron armas durante un allanamientoPor Redacción Paralelo 32
Conducía alcoholizado y chocó contra un camión estacionado en la rotonda de las rutas 11 y 174Por Mariano Jacobi
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