Un hombre de 47 años resultó con lesiones leves luego de protagonizar un accidente de tránsito en la rotonda que conecta la Ruta Nacional Nº 174 con la Ruta Provincial Nº 11, en jurisdicción de Victoria. El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 22:45.

De acuerdo con la información suministrada por la Jefatura Departamental Victoria, por causas que se investigan, el conductor de un automóvil Toyota Corolla continuó su marcha hacia la rotonda e impactó contra un camión Ford Cargo 1722 que se encontraba estacionado en el lugar.

Tras la colisión, personal del servicio de emergencias asistió al automovilista, quien presentaba un golpe en la cabeza. Luego de ser examinado, los profesionales de la salud determinaron que había sufrido lesiones de carácter leve.

En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, mientras que agentes de Tránsito Municipal practicaron el test de alcoholemia al conductor del automóvil.

El control arrojó un resultado positivo de 1,25 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido para conducir. Como consecuencia, las autoridades procedieron a la retención del vehículo y labraron el acta de infracción correspondiente.

Las actuaciones continúan para determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el siniestro.