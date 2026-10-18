Acciones por el clima
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Entre Ríos e YPF firmaron un acuerdo para impulsar las arenas silíceas y la logística para Vaca MuertaPor Mariano Jacobi
Ibicuy: advierten por el impacto de la extracción de arena silícea en el Delta entrerrianoPor Redacción Paralelo 32
Frigerio advierte que Entre Ríos acudirá a la Justicia internacional por la planta frente a ColónPor Redacción Paralelo 32
Organizaciones ambientales solicitan información sobre proyecto de combustibles sintéticos en PaysandúPor Redacción Paralelo 32
Crespo fue reconocida por la RAMCC por sus acciones de arbolado urbano y compromiso ambientalPor Hugo Schira
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El reclamo de Entre Ríos logra avances en el proyecto de hidrógeno verde frente a ColónPor Redacción Paralelo 32
La Cámara Civil y Comercial de Paraná habilitó un amparo ambiental colectivo por fumigaciones en Colonia EnsayoPor Redacción Paralelo 32
La Corte condena a Nación, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Rosario y Victoria por las quemas en el DeltaPor Hugo Schira
El Juzgado Federal Victoria deberá resolver sobre un terraplén obstructor construido en zona de humedalesPor Mario Juarez
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