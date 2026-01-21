Durante el último año, el municipio plantó 690 árboles en distintos puntos de la ciudad, una iniciativa que permitirá absorber de manera estimada unas 138 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) a lo largo de los próximos 20 años, contribuyendo de forma concreta a la reducción de gases de efecto invernadero.

El intendente Marcelo Cerutti expresó su satisfacción por la distinción y valoró el trabajo sostenido que la ciudad viene desarrollando en materia ambiental. “Se premió una actitud y un compromiso que Crespo mantiene desde hace mucho tiempo, especialmente en todo lo relacionado con el ambiente y la forestación urbana”, afirmó. Además, remarcó que el reconocimiento también pone en valor la participación activa de los vecinos en el cuidado de los árboles.

En ese marco, Cerutti invitó a la comunidad a sumarse a la iniciativa acercándose al vivero municipal para retirar ejemplares. “Promovemos que los vecinos planten árboles en los frentes de sus casas. Desde el municipio entregamos el ejemplar y luego cada uno asume el compromiso de cuidarlo para que crezca”, explicó.

Por su parte, la ingeniera ambiental Sofía Ballespin, integrante de la Subdirección de Ambiente, destacó que el certificado de la RAMCC se basa en un relevamiento exhaustivo de los árboles implantados durante 2025, tanto por el municipio como los entregados a frentistas.

Ballespin detalló que la absorción de 138 toneladas de CO₂ en dos décadas “equivale, por ejemplo, a sacar de circulación unos 30 autos durante un año, o a un vehículo que recorra 500.000 kilómetros, lo que representa unas 14 vueltas al mundo”. Asimismo, subrayó que el impacto del proyecto se proyecta a largo plazo, fortaleciendo el desarrollo sostenible y la resiliencia de la ciudad frente a eventos climáticos extremos.

La iniciativa priorizó la plantación de especies autóctonas y adaptadas a la región, con el objetivo de fortalecer la biodiversidad local. Entre las especies implantadas se encuentran espinillo, algarrobo, ñandubay, ceibo, aguaribay, ombú, tala, lapacho amarillo y rosado, jacarandá e ibirá pitá, entre otras.

Finalmente, Miguel Pusineri, desde el Eco-Jardín Educativo y el Vivero Municipal, destacó el valor educativo del espacio, donde se trabaja en la reproducción de especies principalmente autóctonas a partir de semillas. Allí se reciben escuelas y vecinos con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la biodiversidad y de promover una relación armónica con la naturaleza.