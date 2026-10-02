Lucas González
||
Cinco personas resultaron con lesiones leves tras chocar contra un caballo en Ruta 12Por Mirko Reynoso
Confirmaron que la muerte de Mariela Reynoso fue por causas naturales, pese a las dudas iniciales de la familiaPor Redacción Paralelo 32
a vicegobernadora Alicia Aluani participó de los festejos patronales en Lucas GonzálezPor Mirko Reynoso
Ads
Proyectan obras prioritarias en la Escuela N° 4 Provincia de Corrientes, en el departamento NogoyáPor Redacción Paralelo 32
Salud entregó equipamiento para el manejo de la emergencia en el hospital Santa Rosa de Lucas GonzálezPor Redacción Paralelo 32
Se toman medidas urgentes ante el estado crítico del tanque de agua en Lucas GonzálezPor Mirko Reynoso
Aluani participó de la apertura del ciclo lectivo 2024 en Lucas GonzálezPor Redacción Paralelo 32
Ads
Página 1 de 3