María Grande
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Solari afirma que dejó de tener participación en la firma antes de asumir su cargo y se declara también damnificadoPor Redacción Paralelo 32
Cesantía de un agente en el Hospital de María Grande por ausencias injustificadas y cobro indebido de haberesPor Redacción Paralelo 32
Ex empleado municipal de María Grande admitió haber sustraído dinero de la caja y podría recibir pena condicionalPor Redacción Paralelo 32
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"El peronismo tiene que recuperar el poder en 2027": la mirada crítica de Hugo Main sobre la política actualPor Mario Juarez
Continúan las tareas de repavimentación en la Ruta Provincial Nº10 con un 43% de avancePor Gustavo Werner
Rescate de un cardenal amarillo en María Grande: un paso hacia la conservación de especies en peligroPor Redacción Paralelo 32
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