Viale
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Impulsan el programa "Deporte Seguro"Por Redacción Paralelo 32
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Un niño de Viale recibió un emotivo saludo de Mariano Werner en la previa de su cumpleañosPor Redacción Paralelo 32
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El Gobierno provincial invertirá más de 31 millones de pesos en la reparación integral de la Escuela Nº 60 de VialePor Gustavo Werner
La Cámara Federal de Paraná confirmó la sentencia en la demanda de consignación de llaves del Banco Nación en VialePor Redacción Paralelo 32
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