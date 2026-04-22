En una jornada centrada en el fortalecimiento del entramado productivo, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, junto al secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, desarrollaron este martes una agenda de actividades en la ciudad de Viale. La visita estuvo orientada al seguimiento de proyectos financiados por el organismo nacional y al impulso de nuevas inversiones.

La comitiva fue recibida por el intendente local, Carlos Weiss, y desde allí iniciaron una recorrida por distintas empresas que forman parte de programas de financiamiento productivo. El primer destino fue la firma Metalúrgica Fontana SRL, beneficiaria de la Línea Mujeres del CFI, que otorgó un crédito de 182 millones de pesos destinado a la adquisición de paneles solares y maquinaria. En ese marco, también se entregó el decreto de adhesión al Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI).

Posteriormente, las autoridades visitaron la empresa avícola Don Eduardo Stertz e Hijos SRL, donde se interiorizaron sobre un proyecto financiado mediante la línea de Abordaje Integral del CFI, dentro del Programa de Acciones Sustentables. La inversión, que asciende a 300 millones de pesos, se orienta a la incorporación de paneles fotovoltaicos para optimizar la eficiencia energética del establecimiento.

Al cierre de la agenda, Frigerio destacó el rol del Estado en el acompañamiento al sector privado. “Estamos brindando créditos del CFI, pero también garantías a través del Fondo de Garantías Recíprocas y herramientas como el RINI. Esto tiene que ver con estar siempre al lado del que produce, del que genera riqueza y, fundamentalmente, empleo en el sector privado”, afirmó.

En ese sentido, el mandatario remarcó que la generación de empleo es el principal objetivo de su gestión: “Aún en momentos complejos, no aflojamos, como tampoco lo hace el sector productivo, que sigue apostando al enorme potencial de la provincia”.

Por su parte, Lamothe valoró el dinamismo empresarial en Entre Ríos y la articulación con el Estado. “Hay muchos empresarios pensando en expandirse, abrir mercados internacionales, incorporar nuevas líneas de producción e invertir. Eso requiere un Estado que acompañe inteligentemente con crédito, infraestructura y herramientas adecuadas. Entre Ríos está haciendo bien esa tarea”, sostuvo.

El intendente Weiss también subrayó la importancia de la visita y el impacto del financiamiento en la economía local. “Las empresas son las que generan empleo privado y dinamizan la economía. La presencia del CFI demuestra que existen oportunidades crediticias para seguir creciendo”, señaló.

Desde el sector empresarial, los representantes de las firmas visitadas coincidieron en destacar el valor de estas políticas. El fundador de Metalúrgica Fontana, Luis Fontana, aseguró que el financiamiento “es fundamental para seguir creciendo, incorporar tecnología y generar empleo”. En la misma línea, Antonella Fontana remarcó el compromiso institucional reflejado en la visita de las autoridades.

En tanto, Cristian Stertz, titular de la empresa avícola, agradeció la presencia de los funcionarios y destacó el intercambio generado durante el encuentro, en el que se abordaron aspectos clave para el desarrollo de la firma.

La jornada contó además con la participación del ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; los secretarios de Industria, Catriel Tonutti, y de Energía, Jorge Tarchini; el titular de Enersa, Uriel Brupbacher; el responsable de ATER, Jesús Korell; el presidente del Ente Región Centro, Atilio Benedetti; y el coordinador provincial del CFI, Marcelo Wechsler.