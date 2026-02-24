#historiasdeldeporte
||
En la timba se practica el deporte amateurPor Redacción Paralelo 32
Final de una carrera deportiva llena de logros y medallasPor Redacción Paralelo 32
Carlos González y su experiencia como integrante del cuerpo técnico de la selección de EcuadorPor Redacción Paralelo 32
A 25 años del título de Segui FBCPor Redacción Paralelo 32
Lucas Ramos: “Del futbol no me gusta los insultos a un jugador cuando algo no sale como se espera”Por Redacción Paralelo 32
Ads
Lucia Núñez: “Algún día me gustaría estar jugando afuera y ser futbolista profesional”Por Redacción Paralelo 32
Testigo presencial de la primera Copa del Mundo para la ArgentinaPor Redacción Paralelo 32
“El fútbol es mi pasión, un sentimiento que me acompaña desde niño”Por Redacción Paralelo 32
Hace 40 años Mario Schimpf fue el campeón argentino de kartingPor Redacción Paralelo 32
El histórico paso por Victoria de los medallistas en TokioPor Redacción Paralelo 32
El Gaucho Taborda reconocido a nivel sudamericanoPor Redacción Paralelo 32
Ads
Página 1 de 5