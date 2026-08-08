Paraná
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Paraná Lee suma una carpa con propuestas para las infanciasPor Ezequiel Carlson
Paraná: el Círculo Médico invita a la muestra "Zumbidos de Colores", una propuesta para celebrar el Mes de las InfanciasPor Redacción Paralelo 32
Paraná homenajeará al Indio Solari con un festival gratuito y una placa en la casa donde vivió durante su infanciaPor Gonzalo Gadea Britos
Martín Kohan: "Toda iniciativa que despierte el interés por los libros es una oportunidad para formar nuevos lectores"Por Mariano Jacobi
Feria del Libro Paraná Lee 2026: Pedro Mairal, Martín Kohan, Mauricio Dayub y más de 100 editoriales serán protagonistasPor Redacción Paralelo 32
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Feria del Libro Paraná Lee 2026: Mauricio Dayub, Pedro Mairal y Martín Kohan encabezarán una edición con más de 100 editorialesPor Mariano Jacobi
Pensar Paraná: un nuevo encuentro recorrerá la historia de los personajes que marcaron la ciudadPor Mariano Jacobi
Paraná Lee 2026: más de 100 editoriales y figuras nacionales en la Feria del LibroPor Mariano Jacobi
Una muestra celebra los 40 años de "Todas las Manos" y las tres décadas de "Todas las Voces" en ParanáPor Ezequiel Carlson
Paraná transforma calle Racedo en un nuevo corredor culturalPor Mariano Jacobi
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