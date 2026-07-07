Más de 40 emprendedores participaron de la quinta edición de la Feria de Moda Circular, una propuesta impulsada por la Municipalidad de Paraná que busca promover el consumo responsable, la reutilización de productos y el desarrollo de la economía social.

La actividad se desarrolló durante dos jornadas en el renovado Centro Cultural Juan L. Ortiz y volvió a convocar a un importante número de expositores y visitantes, consolidándose como un espacio de intercambio comercial y de promoción de prácticas sustentables.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano, a través del área de Economía Social, destacaron el balance positivo de la feria, tanto por el nivel de ventas como por la incorporación de nuevos rubros, entre ellos la comercialización de libros reutilizados.

La subsecretaria de Economía Social, Priscila Spinetti, señaló que la respuesta obtenida en cada edición alienta a continuar fortaleciendo la iniciativa.

“Es una satisfacción generar estos espacios para que los emprendedores puedan comercializar sus productos y los vecinos accedan a artículos de calidad a precios accesibles”, expresó.

Consumo responsable y reutilización

La propuesta busca fomentar hábitos de consumo más sostenibles, promoviendo la reutilización de prendas, accesorios, libros y otros objetos que pueden extender su vida útil y reducir el impacto ambiental.

En ese sentido, desde la organización remarcaron la importancia de generar conciencia sobre el volumen de residuos que produce el consumo masivo y el aporte que representa la economía circular para disminuir esa problemática.

“Queremos que cada vez más personas se sumen a esta forma de consumir, entendiendo el impacto que tienen nuestras decisiones sobre el ambiente”, explicó Eva Ríos, integrante del equipo de Economía Social.

Nuevos emprendedores

La feria también incorporó nuevos participantes. Entre ellos estuvo el emprendimiento Capítulo 2, dedicado a la venta de libros reutilizados.

“Es la primera vez que participamos y estamos muy contentos. Valoramos que el Municipio genere estos espacios para los emprendedores”, comentó Carolina Viola, responsable del stand.

Tras el éxito de esta quinta edición, desde la organización confirmaron que la Feria de Moda Circular tendrá una nueva convocatoria durante el mes de agosto, con el objetivo de seguir promoviendo el consumo responsable y fortaleciendo el trabajo de emprendedores locales.