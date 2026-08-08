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La Selección jugará contra Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026: cuándo y a qué horaPor Agencia de Noticias
La cábala de los tres huevos: la pizza que anticipó el triunfo argentinoPor Redacción Paralelo 32
Las Murciélagas dejaron su huella en Concepción del Uruguay con una experiencia de inclusión y deporte de alto rendimientoPor Brian Muller
Messi brilló con un triplete y Argentina arrancó el Mundial con una sólida victoria ante ArgeliaPor Redacción Paralelo 32
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Comienza el Mundial 2026: una edición histórica con 48 selecciones y tres países anfitrionesPor Agencia de Noticias
Argentina confirmó los dorsales para el Mundial 2026: Messi seguirá con la 10 y habrá ocho debutantesPor Brian Muller
Scaloni confirmó los 26 convocados para defender el título mundial con la Selección ArgentinaPor Redacción Paralelo 32
Nicolás “El Mochilero del Fútbol” Abot: el argentino que convirtió el mundo en su cancha y sigue persiguiendo la pelota a los 40 añosPor Mariano Jacobi
Gabriel Heinze, el refuerzo silencioso detrás del Arsenal campeón: intensidad, carácter y una huella decisiva en la obra de ArtetaPor Redacción Paralelo 32
Shakira enciende la cuenta regresiva del Mundial 2026 con “Dai Dai”Por Redacción Paralelo 32
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