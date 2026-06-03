El seleccionado nacional debutará ese mismo día frente a Argelia, en Kansas City, y buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 con una base importante de aquel plantel campeón, aunque también contará con varios rostros nuevos que tendrán su estreno en una Copa del Mundo.

Entre los ocho futbolistas que vivirán su primera experiencia mundialista aparecen Juan Musso, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José Manuel López. Cada uno de ellos ya tiene asignado su dorsal para el certamen.

Una de las novedades más destacadas es que Giovani Lo Celso lucirá la camiseta número 11, que quedó vacante tras el retiro de Ángel Di María del seleccionado. Por su parte, Lisandro Martínez utilizará la número 6, heredando el dorsal que durante años llevó Germán Pezzella.

El resto de los referentes mantendrá la numeración habitual. Lionel Messi continuará identificándose con la histórica camiseta número 10, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez conservará la 23. También seguirán con sus números Rodrigo De Paul (7), Julián Álvarez (9), Cristian Romero (13), Alexis Mac Allister (20), Lautaro Martínez (22) y Enzo Fernández (24).

Antes del inicio de la competencia, la “Albiceleste” disputará dos encuentros amistosos. El primero será el 6 de junio ante Honduras, en Texas, y el segundo el 9 frente a Islandia, en Alabama. Ya en el Mundial, además del estreno frente a Argelia, Argentina se medirá con Austria el 22 de junio en Dallas y cerrará su participación en el Grupo J el 27 de junio frente a Jordania.

Los dorsales de Argentina para el Mundial 2026