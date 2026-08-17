Aldea Protestante
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“Die Rezepte der Oma”: este sábado se celebra la edición navideña con música, gastronomía y tradiciones alemanasPor Mariano Jacobi
Presentaciones del libro de Ignacio GettiPor Egidio Luis Jacobi
El Embajador de Alemania visitó Aldea Protestante en el marco de los 200 años de amistad entre Alemania y ArgentinaPor Mariano Jacobi
Celulares: ¿Podremos ilusionarnos con que serán ‘inrobables’ y bajarán de precio?Por Egidio Luis Jacobi
Aldea Protestante está de fiestaPor Gustavo Werner
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Cuenta regresiva para la 3ª edición de la DorffestPor Gustavo Werner
Bordet dejo inaugurado el acceso a Aldea Protestante y el Centro de SaludPor Agencia de Noticias
Crearon un emprendimiento de velas ecológicas con materiales 100% recicladosPor Agencia de Noticias
Pueblos de Diamante en alerta por vandalismo y robos en cementeriosPor Redacción Paralelo 32
Amplían la obra de asfaltado del acceso a Aldea ProtestantePor Redacción Paralelo 32
Reinicio de la obra del puente y el acceso en Aldea ProtestantePor Redacción Paralelo 32
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