La tradicional celebración “Die Rezepte der Oma” (“Las recetas de la abuela”), en su edición especial navideña, se llevará a cabo este sábado 13 de diciembre con entrada libre y gratuita. El evento, organizado por el equipo de gobierno de la Comuna, promete una noche cargada de identidad cultural, sabores típicos y propuestas artísticas para toda la familia.

La actividad comenzará a las 20.00 horas en el Salón Comunal, donde se desarrollará el eje central de la propuesta: la elaboración en vivo de recetas tradicionales heredadas de las abuelas inmigrantes. El presidente comunal, Duilio Herbel, brindó detalles sobre la organización y destacó el trabajo conjunto de la comunidad para concretar una nueva edición del encuentro.

“Estamos ultimando los detalles para vivir una fiesta que representa nuestras tradiciones. Estaremos ornamentando el Salón Comunal donde se cocinarán en vivo las recetas de nuestras abuelas”, señaló Herbel. Entre los platos que podrán verse y degustarse se encuentran la clásica torta de 80 golpes, clericó con manzanas y peras, pan dulce con especias, filsen de membrillo, lechón con filsen, papas al horno y pato relleno con filsen, entre otras especialidades típicas.

La jornada contará además con una feria de artesanos y emprendedores, y con cantinas a cargo de las instituciones locales, que ofrecerán distintas opciones gastronómicas y cerveza artesanal.

Uno de los momentos destacados de la noche será la conmemoración de un centenario muy especial: el almacén de ramos generales de la familia Schneider, que cumplió 100 años el mes pasado. El histórico local, ambientado como museo, podrá ser visitado entre las 20 y las 22 horas, brindando a los asistentes una experiencia que conecta con la historia y la vida cotidiana de otras épocas.

A partir de las 22.00, la celebración continuará con un espectáculo musical y artístico en vivo. Sobre el escenario se presentarán Maravillas Alemanas, el Taller Comunal “Raíces de mi Aldea”, los integrantes del Ballet Wolgafreunden, Juan Manuel Bilat y el cierre estará a cargo del grupo Sacá del Medio.

Desde la organización invitan a toda la comunidad y a visitantes de la región a sumarse a esta fiesta que celebra la cultura alemana, la memoria colectiva y el encuentro. Se permite el ingreso con sillones para mayor comodidad, aunque se solicita no llevar conservadoras, a fin de colaborar con las instituciones locales que estarán a cargo del servicio de cantina.