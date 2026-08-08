Automovilismo
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TC2000: Morillo volvió a ganar en San Nicolás y el crespense Emiliano Stang se mantiene como escolta del campeonatoPor Redacción Paralelo 32
Franco Morillo fue confirmado como ganador del TC2000 en Concordia y Emiliano Stang ascendió al podio con el tercer puestoPor Redacción Paralelo 32
Concordia vive un fin de semana a pura velocidad con el TC2000 y categorías nacionalesPor Redacción Paralelo 32
El Rally Entrerriano llega a Crespo generando gran expectativaPor Redacción Paralelo 32
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El TC2000 llega a Concordia y ya se pueden comprar las entradasPor Redacción Paralelo 32
Matías Rossi se quedó con una final electrizante del TC2000 en San JuanPor Agencia de Noticias
San Juan presentó oficialmente una nueva fecha del TC2000, Top Race y Fórmula Nacional en El ZondaPor Agencia de Noticias
Crespo se prepara para recibir la segunda fecha del Rally EntrerrianoPor Gustavo Werner
Franco Riva hizo historia en el regreso del TC2000 al callejero porteñoPor Redacción Paralelo 32
Concepción del Uruguay acelera hacia un fin de semana de pura adrenalina con el TC MourasPor Brian Muller
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