En una jornada dominical a pleno sol y con un gran marco de público, se disputó la final del “Gran Premio Ciudad de Buenos Aires”, correspondiente a la primera fecha del 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina, en el circuito callejero del Parque de la Ciudad. Allí, Franco Riva protagonizó una actuación impecable al dominar la competencia de principio a fin con el Chevrolet Cruze #78 del Proracing, logrando así su primera victoria en la categoría en un escenario que marcó el regreso del TC2000 a las calles porteñas.

Apenas se apagó el semáforo, el piloto de Gualeguaychú realizó una largada perfecta y se adueñó rápidamente de la primera posición. Detrás se ubicaron Nicolás Palau, con el VW Nivus #96 del Halcón Motorsport, y Emiliano Stang, al mando del Toyota Corolla Cross GR-S #162 del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia Turboclean. En tanto, Diego Ciantini, que debía partir desde el tercer lugar, sufrió un inconveniente en su Nissan Kicks Play #115 del Pfening Competición, lo que lo obligó a retrasarse en el clasificador.

Más atrás, Gabriel Ponce de León defendía la cuarta posición con el Toyota Corolla Cross #32 del Corsi Sport, resistiendo los ataques del séxtuple campeón argentino Matías Rossi, quien competía con el Toyota Corolla Cross GR-S #1.

Con el paso de las vueltas, Riva consolidó su liderazgo gracias a un ritmo sólido que ni siquiera se vio comprometido con el ingreso del auto de seguridad. La neutralización se produjo tras el abandono de Francisco Monarca, cuyo Honda ZR-V #23 del Honda YPF Racing sufrió un incendio en el motor. Afortunadamente, el piloto de Tigre no padeció consecuencias físicas.

Tras el relanzamiento, Riva volvió a mostrar autoridad en la punta, seguido por Palau y Stang. Sin embargo, a falta de diez minutos para el final, la carrera tuvo un giro inesperado con el abandono de Rossi, que comenzó a perder rendimiento y posiciones. En ese momento, Stang se lanzó decididamente por el segundo lugar y logró superarlo con una gran maniobra por la parte interna al final de la recta de Avenida Roca, desplazando a Palau al tercer puesto. Poco después, el piloto mendocino también debió abandonar, lo que permitió que Ponce de León heredara la tercera colocación.

En los minutos finales, Stang intentó presionar al líder reduciendo la diferencia, pero Riva mostró toda su experiencia en circuitos callejeros. En la última vuelta, el entrerriano volvió a estirar la ventaja para sellar un triunfo histórico.

Riva completó las 28 vueltas en 36m46s610/1000, con una velocidad promedio de 135,321 km/h. En pista, el segundo lugar fue para Emiliano Stang, a 1.226/1000, mientras que Gabriel Ponce de León había terminado tercero a 4.061/1000. Sin embargo, horas más tarde el piloto de Junín fue sancionado tras no superar la revisión técnica por utilizar neumáticos no habilitados, lo que lo relegó en el clasificador final.

De esta manera, el debutante Valentín Yankelevich, con el Toyota Corolla Cross GR-S #5, heredó el último escalón del podio y completó el “2-3” del Toyota Gazoo Racing, equipo dirigido por Darío Ramonda.

Completaron los diez mejores Franco Morillo (Chevrolet Tracker #64 – YPF Elaion Auro Proracing), Diego Ciantini (Nissan Kicks Play #115 – Pfening Competición), Benjamín Squaglia (Fiat Cronos #86 – ATR Racing), Tomás Fernández (Toyota Corolla Cross #11 – Corsi Sport), Matías Capurro (VW Nivus #99 – Halcón Motorsport), Gabriel Ponce de León y Nicolás Traut (Chevrolet Cruze #7 – Proracing).

Tras la competencia, el ganador expresó su emoción:

“Fue una gran carrera. Hace mucho no sentía tanta presión en una competencia. El primer paso fue cuando logré tomar la punta y luego tuve que defenderme de Emiliano Stang, que tenía un misil. Por suerte todo salió bien y, en mi regreso, pude llevarme una victoria que tanto ansiaba junto a este público maravilloso y encima en un circuito callejero”, destacó Riva.

Concluida la primera fecha del campeonato, Emiliano Stang lidera el torneo con 21 puntos, seguido por Franco Riva con 20. Más atrás se ubican Matías Rossi y Valentín Yankelevich, ambos con 12, mientras que Gabriel Ponce de León completa el top cinco con 11 unidades.

En tanto, en la Copa Rookie 2026, el triunfo quedó en manos de Valentín Yankelevich, quien encabeza el certamen con 9 puntos, escoltado por Diego Ciantini (6), Benjamín Squaglia (4), Tomás Fernández (3) y Matías Capurro (2).