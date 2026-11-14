Hockey
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Paraná recibe a las futuras promesas del hockey argentino en una histórica concentración nacionalPor Agencia de Noticias
De Crespo al mundialito en San JuanPor Brian Muller
Paraná será sede de una clínica internacional de hockey organizada por EchagüePor Redacción Paralelo 32
El equipo femenino de hockey de Recreativo Libertador representa pasión, esfuerzo y metas alcanzadasPor Luis Rosales
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Luz y Fuerza de Posadas se corona en el Torneo Nacional de Mamis HockeyPor Agencia de Noticias
Comenzó la Copa Ciudad de Paraná de Hockey sobre CéspedPor Agencia de Noticias
Mariana Ríos: Conquistas en el deporte y la amistadPor Redacción Paralelo 32
Triunfal fin de semana para Las GacelasPor Redacción Paralelo 32
Ángeles Albornoz convocada al Regional de SeleccionesPor Redacción Paralelo 32
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