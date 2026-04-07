La ciudad de Paraná se convirtió desde este 6 de abril en el epicentro del hockey sobre césped juvenil del país, al albergar la Concentración Nacional de Talentos M16, una instancia clave dentro del Plan Nacional de Desarrollo impulsado por la Confederación Argentina de Hockey.

Por primera vez en la historia de esta disciplina, los seleccionados Sub 16 femenino y masculino de Argentina concentran en simultáneo en la capital entrerriana, marcando un hecho inédito en el proceso de formación de jóvenes talentos. Durante cuatro jornadas intensivas, deportistas de todo el país participan de entrenamientos en cancha, trabajos en gimnasio, evaluaciones físicas, partidos amistosos y actividades orientadas a su desarrollo integral.

El epicentro de las actividades es el Paraná Rowing Club, institución que vuelve a posicionarse como sede de eventos deportivos de alcance nacional. Allí no solo entrenan los seleccionados, sino que además jugadores y jugadoras de Entre Ríos tienen la oportunidad de integrarse a las prácticas, mientras entrenadores de la región acceden a capacitaciones de alto rendimiento dictadas por especialistas.

Uno de los momentos más destacados tendrá lugar este martes 7 de abril, con capacitaciones abiertas al público en el Centro Provincial de Convenciones, entre las 16:00 y las 18:30. La jornada incluirá disertaciones sobre preparación física, nutrición, detección de talentos y herramientas tecnológicas aplicadas al hockey, a cargo de profesionales de la Confederación.

Además, el cronograma contempla encuentros amistosos entre los seleccionados nacionales y combinados de la Federación Entrerriana de Hockey, generando instancias de competencia y evaluación en contexto real de juego.

La agenda también suma actividades institucionales, espacios de intercambio con la comunidad y propuestas recreativas, reforzando el perfil de Paraná como plaza estratégica para el desarrollo del hockey argentino. Esta iniciativa no solo apunta a fortalecer el alto rendimiento, sino también a consolidar un modelo de formación integral que proyecte a los futuros talentos hacia el ámbito internacional.

La concentración se extenderá hasta el jueves 9 de abril, cuando se realizará el cierre oficial tras una serie de entrenamientos finales y actividades complementarias, dejando como saldo una experiencia inédita tanto para los deportistas como para la ciudad anfitriona.