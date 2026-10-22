Ciclismo
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Jorge Soto retomó el desafío de recorrer en bicicleta los 17 departamentos de Entre RíosPor Mariano Jacobi
Crespense Genaro Gareis logró un histórico 4º puesto en el Campeonato Argentino de Rural Bike en Sierra de los PadresPor Mariano Jacobi
"Pedaleamos por la Fe": Cicloturismo, espiritualidad y comunidad en su 8va ediciónPor Gustavo Werner
El ciclismo y la fe van de la manoPor Gustavo Werner
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La primera década de la Crespo - RacedoPor Brian Muller
Se realiza el campeonato nacional de ciclismoPor Redacción Paralelo 32
Mañana se disputa la segunda fecha del Rural BikePor Mirko Reynoso
‘Pedaleando por fe’ propone un recorrido por iglesias de la zonaPor Redacción Paralelo 32
Se confirmó el campeonato nogoyaense de Rural BikePor Redacción Paralelo 32
Jorge Soto participará de la prueba de rally bike ‘Huella Entrerriana’Por Redacción Paralelo 32
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