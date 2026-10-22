El ciclista crespense Jorge Soto debió poner fin a su nueva travesía por Entre Ríos luego de sufrir una caída mientras intentaba recorrer los 17 departamentos de la provincia. El accidente ocurrió durante la tarde del miércoles 21 de octubre, cuando transitaba por el tramo entre Rosario del Tala y Gualeguay, a la altura de Mansilla.

Soto, de 66 años y con más de 50 de trayectoria en el ciclismo, había retomado esta semana el desafío que el año pasado no pudo completar. En aquella oportunidad, también debió abandonar tras sufrir la fractura de tres costillas.

Según relató, esta vez la caída se produjo cuando intentaba detenerse en una garita y no advirtió la presencia de un borde de hormigón. El accidente no involucró a otros vehículos.

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Pedaleó otros 25 kilómetros pese al golpe

“Cuando intentaba parar en una garita, no advertí un borde de hormigón. Me caí y tuve un fuerte golpe en la pierna derecha”, contó el ciclista al explicar lo sucedido.

A pesar del dolor, Soto decidió continuar. Logró levantar su bicicleta y avanzó otros 25 kilómetros hasta llegar a General Galarza, aunque debió pedalear prácticamente con una sola pierna.

“Por supuesto que no me iba a entregar. Hice en esas condiciones 25 kilómetros más, llegué a Galarza, pero pedaleando en una sola pierna. Pero así, lamentablemente no puedo seguir”, expresó.

Posteriormente, informó que el accidente le provocó una fisura de fémur, lesión que le impidió continuar con el recorrido.

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Un mensaje de agradecimiento en medio de la frustración

Durante la mañana de este jueves, Soto compartió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su tristeza por no poder completar el desafío, pero también destacó la ayuda que recibió después del accidente.

“Una nueva frustración, un nuevo sueño sin poder cumplir”, escribió al comienzo de su publicación. En el mismo mensaje recordó que, pese a lo ocurrido el año pasado, había decidido volver a intentarlo.

Sin embargo, puso el foco en las personas que lo acompañaron en este momento difícil. Relató que mantenía contacto con Tomás Korol, un joven de Gualeguay, cuyos padres viven a unos 200 metros del lugar donde finalmente decidió detenerse.

Según contó, la familia lo recibió, le ofreció alojamiento y lo cuidó después de la caída.

Soto destacó especialmente el gesto de Tomás, a quien describió como una persona de gran corazón. También mencionó que el joven se encuentra desocupado y está buscando trabajo.

“Me ofreció su humilde casa para alojarme cuando llegara a Gualeguay. Realmente un ángel que Dios puso en mi camino”, expresó.

Un desafío que quedó pendiente

La travesía de Soto tenía como objetivo recorrer en bicicleta los 17 departamentos entrerrianos, combinando el desafío deportivo con una motivación espiritual. En cada cabecera departamental había previsto visitar iglesias.

La caída volvió a interrumpir su propósito, pero el propio ciclista dejó en claro, a través de su mensaje, que la experiencia también estuvo marcada por la solidaridad recibida en el camino.

A sus 66 años, Soto volvió a intentarlo pese al antecedente del año pasado. Esta vez, una lesión lo obligó a detenerse y el recorrido quedó inconcluso nuevamente; pero su historia vuelve a poner en primer plano la perseverancia y los gestos de solidaridad que pueden aparecer incluso en los momentos más difíciles.