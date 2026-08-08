Entre Ríos
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Frigerio destacó la recuperación de OSER con más prestaciones, mayor cobertura y cuentas ordenadasPor Agencia de Noticias
Mercado laboral: cae el empleo privado, crece la presión sobre el sistema previsional y persisten las diferencias regionalesPor Redacción Paralelo 32
Convocan a una audiencia pública por un proyecto de cantera de broza en Colonia EnsayoPor Redacción Paralelo 32
Frigerio anunció un acuerdo histórico con ANSES: Entre Ríos recibirá $120.000 millones para la Caja de JubilacionesPor Hugo Schira
La Justicia suspendió el nuevo sistema de desayunos escolares en Entre Ríos y el Gobierno anunció que apelará la medidaPor Mariano Jacobi
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Entre Ríos busca atraer inversiones alemanas: Frigerio recibió a la Cámara Argentino-Alemana de Industria y ComercioPor Redacción Paralelo 32
Un informe oficial revela profundas diferencias en los desayunos escolares de Entre RíosPor Agencia de Noticias
Entre Ríos desarrolla una herramienta digital para orientar y asistir a personas en situaciones de violencia de géneroPor Redacción Paralelo 32
Aumenta la tarifa de electricidad en Entre Ríos: el EPRE aprobó un nuevo cuadro tarifario desde agostoPor Hugo Schira
Presentaron un amparo colectivo para frenar el nuevo sistema de desayunos y meriendas escolares en Entre RíosPor Redacción Paralelo 32
La Federación Económica de Entre Ríos advirtió sobre la crisis del sector privado: "Miles de empresas atraviesan una situación crítica"Por Mariano Jacobi
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