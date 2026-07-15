A través de un comunicado, el bloque sostuvo que la postura adoptada por ambas legisladoras "es a título personal" y aseguró que no representa la posición definida por el Partido Justicialista de Entre Ríos, cuyo Congreso Provincial había establecido el rechazo a la iniciativa.

En ese marco, señalaron que cada legislador deberá asumir la responsabilidad política e institucional de su voto, al considerar que la reforma tendrá consecuencias sobre docentes, trabajadores de la salud, policías, empleados públicos, jubilados y sus familias.

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Desde el espacio opositor remarcaron que nunca desconocieron la necesidad de discutir la situación de la Caja de Jubilaciones provincial. Por el contrario, recordaron que el bloque de senadores del PJ presentó un proyecto alternativo que, según indicaron, proponía fortalecer la sostenibilidad del sistema previsional mediante nuevas fuentes de financiamiento, mayor transparencia, planificación actuarial permanente, recuperación de fondos adeudados por la Nación y otras herramientas institucionales orientadas a garantizar la sustentabilidad del organismo en el largo plazo.

No obstante, cuestionaron que el oficialismo haya optado por avanzar con una reforma que, a su entender, traslada el costo del equilibrio financiero a los trabajadores y recorta derechos previsionales de quienes realizaron durante años algunos de los aportes personales más elevados del país.

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En el comunicado, el bloque también afirmó que desde el inicio del debate el Gobierno provincial buscó involucrar a la oposición y a distintos sectores sociales en una discusión sobre medidas que, según sostienen, ya estaban definidas. En esa línea, consideraron que el acompañamiento de Domínguez y Miranda al dictamen oficialista contribuye a ese objetivo político.

Por otra parte, Más Para Entre Ríos manifestó su respaldo a la decisión de dar intervención al Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista, para que evalúe la actuación de las dos senadoras conforme a lo establecido en la Carta Orgánica partidaria, al entender que desoyeron el mandato expreso del Congreso Provincial del PJ de votar en contra de la reforma previsional.

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La iniciativa impulsada por el Ejecutivo continúa generando fuertes tensiones dentro del peronismo entrerriano, donde el voto favorable de las dos legisladoras profundizó las diferencias internas en torno al tratamiento de uno de los proyectos más relevantes de la agenda legislativa provincial.