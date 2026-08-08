Vinoteca
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Paraná Wine reunirá a 75 bodegas y pondrá en valor el crecimiento del vino entrerrianoPor Agencia de Noticias
Paraná Wine vuelve con más de 80 etiquetas y una propuesta que combina vino, gastronomía y turismoPor Mariano Jacobi
“Entre Vinos”, un encuentro que celebra la historia vitivinícola entrerriana y el aniversario de EDUNERPor Mariano Jacobi
Entre Ríos se posiciona en el mapa vitivinícola internacional en una ronda de negocios organizada por el CFIPor Redacción Paralelo 32
Los Aromitos celebra un logro histórico: medalla de oro internacional para su Tannat 2023Por Redacción Paralelo 32
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Se presentó el Informe Anual de Comercio Electrónico en la Industria del Vino 2024Por Redacción Paralelo 32
Entre Ríos presentó sus vinos en el Concurso Nacional de Sommeliers y marcó un hito para la vitivinicultura provincialPor Redacción Paralelo 32
Bodega Cruzat celebra la primavera con su línea Premier: burbujas frescas y elegantes para brindar al aire librePor Agencia de Noticias
Entre Ríos participó por primera vez en la feria internacional de vinos B2BPor Redacción Paralelo 32
Bodegas entrerrianas y el rol crucial que aporta el turismoPor Nicolás Rochi
Concordia recibe por primera vez a “Entre Ríos, Entre Viñas”, el gran encuentro del vino entrerriano
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