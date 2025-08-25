Representantes del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) visitaron distintos viñedos y bodegas de Entre Ríos con el objetivo de registrar experiencias y posicionar la producción provincial dentro de la ruta nacional del turismo del vino.

La recorrida formó parte de una agenda de trabajo nacional de enoturismo, que prevé la generación de contenidos audiovisuales y digitales destinados a visibilizar la diversidad de experiencias vinculadas al vino en Argentina.

Durante la visita estuvieron presentes Mercedes Blasi, responsable de Turismo Enogastronómico de Inprotur, y dos técnicos del área de Comunicación Digital del organismo. En representación de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, acompañó el director de Promoción Turística, Rodrigo Castro. En cada destino, autoridades locales y emprendedores del sector brindaron la recepción.

El recorrido por la provincia

El itinerario incluyó distintos emprendimientos vitivinícolas de las microrregiones entrerrianas:

Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano : Bodega Boutique Las Magnolias y Granja educativa De Sol a Sol de Gualeguaychú.

: Bodega Boutique y Granja educativa de Gualeguaychú. Lomadas y Humedales : Viñedo Lugea Courault de Antelo y Borderio de Victoria.

: Viñedo de Antelo y de Victoria. El Paraná y sus Aldeas: Bodega Los Teros de Paraná y Los Aromitos de Colonia Ensayo.

Promoción nacional del enoturismo

El proyecto impulsado por Inprotur contempla la construcción de un sitio web en argentina.travel, que reunirá toda la oferta enoturística del país. Además, se está desarrollando un registro audiovisual en territorio que dará forma a una serie documental sobre el turismo del vino en Argentina.

De esta manera, Entre Ríos contará con un espacio de promoción específico, fortaleciendo la visibilidad de sus bodegas y destacando el valor agregado que aporta la experiencia turística en torno al vino.

La producción vitivinícola entrerriana, que ha recuperado protagonismo en los últimos años, encuentra así una oportunidad estratégica para seguir posicionándose en el escenario nacional, diversificando su oferta y consolidando su lugar dentro del mapa enoturístico argentino.