La provincia de Entre Ríos participó de una destacada Ronda Internacional de Negocios y Capacitación, un encuentro que reunió a bodegas de todo el país con importadores provenientes de Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. La actividad, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), tuvo lugar en la sede central del organismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La jornada incluyó capacitaciones especializadas, una presentación sobre las regiones vitivinícolas argentinas y una ronda de negocios orientada a impulsar nuevas oportunidades de exportación. En representación de Entre Ríos participaron las bodegas Ianni, Altos del Palmar y Lugea Courault, que mostraron la diversidad y crecimiento del sector vitivinícola provincial.

La secretaria de Desarrollo Productivo y Emprendedor, Paula Vicari, subrayó la relevancia de la presencia entrerriana en este tipo de espacios. “Estos encuentros permiten que nuestras bodegas se vinculen directamente con mercados estratégicos y proyecten su crecimiento internacional”, afirmó, destacando el rol del Estado en el acompañamiento al sector productivo.

Desde el ámbito privado, las bodegas coincidieron en el valor estratégico del evento. Néstor Ianni, titular de Bodega Ianni, sostuvo que “el mundo tiene que empezar a descubrir que en la Argentina ya hay otros vinos aparte del de Cuyo”, poniendo en relieve el potencial de la producción entrerriana y la importancia de generar visibilidad ante compradores internacionales.

En la misma línea, Sebastián Benavides, de Altos del Palmar, celebró la iniciativa: “Instancias como esta realmente nos abren un montón de oportunidades, por lo que me parece una propuesta de primer nivel.”

La participación entrerriana en esta ronda internacional reafirma el creciente posicionamiento de la provincia dentro del mapa vitivinícola nacional, a la vez que acompaña su proyección hacia nuevos mercados globales, consolidando un sector que continúa expandiéndose y ganando reconocimiento fuera de sus fronteras.