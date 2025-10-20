La primavera invita a los brindis, a los encuentros al aire libre y a disfrutar de los sabores ligeros y refrescantes que acompañan la estación. En sintonía con ese espíritu, Bodega Cruzat propone su línea Premier, una colección de espumosos elaborados bajo el método tradicional Champenoise, que destacan por su elegancia, frescura y versatilidad.

La línea está compuesta por tres etiquetas: Cruzat Premier Nature, Extra Brut y Rosé Extra Brut. Cada una expresa un estilo particular, pero todas comparten el sello de la bodega: calidad, complejidad y carácter auténticamente argentino.

Ubicada en Luján de Cuyo (Mendoza), Cruzat es la única bodega del país dedicada 100% a la elaboración de espumosos mediante segunda fermentación en botella, un proceso que otorga fineza en las burbujas y profundidad en aromas y sabores. Los vinos descansan 12 meses sobre borras, aportando notas de pan tostado y frutos secos que equilibran la frescura natural de las uvas jóvenes y aromáticas.

“Cruzat Premier combina frescura, elegancia y complejidad, reflejando el carácter joven y expresivo de las uvas de montaña”, señalan desde la bodega.

CRUZAT PREMIER ESPECIAL NATURE

Un espumoso fresco y vibrante, con notas cítricas, florales y sutiles toques de frutos secos. Al no tener dosaje de azúcar, resalta la pureza del vino base y ofrece una acidez equilibrada y final limpio.

Ideal para disfrutar solo, como aperitivo o acompañando mariscos crudos, ceviches y ostras.

💰 Precio sugerido: $19.900.

CRUZAT PREMIER EXTRA BRUT

De perfil frutado y equilibrado, combina aromas cítricos, florales y leves notas tropicales. Su textura cremosa y su acidez justa lo hacen perfecto para brindar en buena compañía o acompañar mariscos, pescados blancos y pastas livianas.

Precio sugerido: $19.900.

CRUZAT PREMIER ROSÉ EXTRA BRUT

Con un atractivo tono asalmonado, despliega aromas a frutos rojos frescos y una boca persistente y delicada. Los taninos suaves y la acidez vibrante aportan frescura y balance.

Ideal para disfrutar solo, en aperitivos o junto a pescados, carnes rojas suaves o postres frutales.

Precio sugerido: $19.900.