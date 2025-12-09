El calendario cultural de 2024 llega a su fin con un evento que combina literatura, tradición vitivinícola y música. Este miércoles 10 de diciembre, desde las 19:30, la sede del Rectorado de la UNER (Eva Perón 24, Concepción del Uruguay) será escenario de “Entre Vinos: historia y presente de los vinos entrerrianos”, una propuesta organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura junto al Espacio Cultural para el Encuentro y la editorial EDUNER, que además celebra un nuevo aniversario.

La actividad será libre y gratuita, destinada exclusivamente a mayores de 18 años, y tendrá cupo limitado. Por este motivo, se invita a retirar las entradas anticipadamente en el Rectorado entre las 8:00 y las 14:00.

Literatura y vino: un recorrido por la identidad entrerriana

El encuentro propone una charla abierta en la que se hará un viaje literario por la historia del vino entrerriano a través de la lectura de textos publicados por EDUNER. Escritores locales y referentes culturales serán los encargados de dar voz a fragmentos que introducen paisajes, memorias y tradiciones ligadas al trabajo de la tierra.

Entre las obras seleccionadas se encuentran:

Excursiones escolares (Zubiaur)

(Zubiaur) Nuevamente el camino y otros cuentos (Luis Gudiño Kramer)

(Luis Gudiño Kramer) Manauta: Poesía completa – poemas “El café” y “Poema a los amigos”

– poemas “El café” y “Poema a los amigos” Manauta: Las tierras blancas

El junco y la corriente (Juan L. Ortiz)

(Juan L. Ortiz) Obras de Madariaga

“Salutación de enero” (Alberto Gerchunoff)

Fragmentos de Agricultores judíos en el campo argentino

Cuentos completos (J.J. Manauta)

Los textos serán leídos por Marga Presas, Solange Restaino, Federico Brugaletta, Américo Schvartzman, Cristina Billanes, Gonzalo Seguel y Vanina Hauff.

El presente del vino entrerriano: voces desde los viñedos

La propuesta se complementará con los relatos de productores y representantes de los viñedos de la costa del Uruguay, quienes compartirán su experiencia, el trabajo cotidiano y la recuperación de la vitivinicultura entrerriana, un sector que viene creciendo sostenidamente en la última década.

Participarán las bodegas:

Finca Los Bayos (Urdinarrain)

(Urdinarrain) Las Magnolias (Gualeguaychú)

(Gualeguaychú) Bodega Casona De Piedra (San José)

(San José) Franco Suizos (Colón)

(Colón) Finca Las Piedras (Vinos Boutique)

Degustación y música para cerrar la noche

Tras las lecturas y la charla, el público podrá disfrutar de una degustación de vinos en el hall de entrada del Rectorado, donde se presentarán etiquetas producidas en distintos puntos de la provincia.

La velada estará musicalizada por Cristian Godi y el DJ Jorge Grieve, quienes aportarán el marco sonoro para cerrar un encuentro que invita a celebrar la cultura entrerriana en todas sus formas: sus letras, su historia productiva y sus sabores.