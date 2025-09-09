La Capital Nacional del Citrus será anfitriona, por primera vez, de la quinta edición de “Entre Ríos, Entre Viñas”, un evento que reunirá a más de 30 bodegas de la provincia los días 12 y 13 de septiembre en Bodega Robinson. La propuesta invita a descubrir la riqueza de la vitivinicultura entrerriana en un entorno cargado de historia y tradición.

El encuentro combina degustaciones, espectáculos, gastronomía regional, música en vivo y charlas técnicas, convirtiéndose en una oportunidad única para vivir la cultura del vino en la provincia.

Traslado gratuito en bus turístico

Para facilitar la participación, la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) pondrán a disposición un Bus Turístico gratuito los dos días del evento. Saldrá a las 20:00 horas desde el Centro de Información Turística (Mitre y Pellegrini) y regresará a la medianoche al mismo punto. La inscripción para acceder al traslado ya se encuentra disponible en línea.

Jornada académica sobre vitivinicultura

El sábado, en la Facultad de Ciencias de la Alimentación, se desarrollará una jornada de disertaciones técnicas y patrimoniales sobre la vitivinicultura entrerriana, con el objetivo de generar un espacio de intercambio de conocimientos, abordando la historia, el presente y los desafíos de la actividad.

Experiencia sensorial en Bodega Robinson

Durante las dos noches en Bodega Robinson, los visitantes podrán degustar las principales cepas producidas en Entre Ríos —como Tannat, Marselan, Merlot y Malbec—, recorrer stands de bodegas y productores, y participar de visitas guiadas con cupo limitado.

La programación también incluye:

Música en vivo , con la presentación de Banda Bicho Raro el viernes.

, con la presentación de el viernes. Show cooking con degustación el sábado.

el sábado. Carnaval de Concordia , con la actuación de la Comparsa Emperatriz.

, con la actuación de la Comparsa Emperatriz. Feria de productos regionales, stands institucionales, cata libre y patio gastronómico.

Cronograma destacado

Viernes 12 de septiembre

20:30: Apertura oficial y presentaciones históricas.

21:00: Inicio de la feria y degustaciones.

21:30 y 22:30: Visitas guiadas por la bodega.

22:00: Música en vivo con Banda Bicho Raro.

00:00: Brindis de cierre.

Sábado 13 de septiembre

20:00: Apertura de feria y stands.

21:00: Show cooking con degustación.

22:00: Presentación de Comparsa Emperatriz.

23:30: Brindis de cierre.

00:00: Espacio exclusivo para bodegas de la provincia.

Un evento que impulsa al sector

“Entre Ríos, Entre Viñas” es organizado por la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos (AVER), el EMCONTUR, el Gobierno de Entre Ríos, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Municipalidad de Concordia.