Entre Ríos participó por primera vez en B2B, la influyente feria internacional de vinos que se desarrolló en San Pablo, Brasil. El evento reunió a 1.500 marcas de 36 países y convocó a 15.000 visitantes de todo el mundo, consolidándose como un espacio clave para el intercambio comercial y la actualización sobre las últimas tendencias del sector vitivinícola.

El Pabellón Argentino, financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y respaldado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, contó con la participación de 27 bodegas del país. En representación de Entre Ríos, estuvieron presentes Altos del Palmar (Colón), Alonso Sáenz (Colón), Finca Fénix (Concordia), Lugea Courault (Victoria) y Los Aromitos (Paraná).

La participación entrerriana en B2B marcó un paso significativo para la proyección del vino provincial en mercados internacionales. Brasil se posiciona como el segundo destino más importante para las exportaciones de vino argentino, con un consumo en constante crecimiento, especialmente en el segmento de alta gama.

La feria se consolidó como una plataforma estratégica de negocios, donde productores, importadores, distribuidores, sommeliers y compradores clave de distintas partes del mundo tuvieron la oportunidad de generar vínculos, conocer nuevas cosechas y explorar productos innovadores.

La presencia entrerriana en B2B refuerza el posicionamiento de la provincia dentro del mapa vitivinícola nacional y abre nuevas oportunidades para seguir expandiendo la calidad y diversidad de sus vinos en el mercado internacional.