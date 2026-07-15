La iniciativa obtuvo 10 votos afirmativos y 7 negativos, gracias al respaldo del bloque oficialista de Juntos por Entre Ríos y al acompañamiento de las senadoras justicialistas Gladys Domínguez y Nancy Miranda. Ahora el proyecto deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.

Una Legislatura rodeada de manifestantes

La sesión se desarrolló en un clima de alta tensión frente a la Casa de Gobierno, donde gremios y organizaciones nucleadas en la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones se movilizaron para expresar su rechazo a la reforma.

Durante varios momentos de la jornada se registraron golpes sobre las puertas y ventanas del edificio legislativo e incluso hubo intentos de avanzar hacia el interior de la Casa Gris, situación que fue contenida por un cordón policial dispuesto en los accesos.

Los sindicatos sostienen que la reforma implica un ajuste sobre trabajadores activos y jubilados, mientras que el Gobierno provincial asegura que resulta indispensable para garantizar la sustentabilidad financiera del sistema previsional.

El oficialismo defendió la necesidad de la reforma

Durante el debate, el senador Rafael Cavagna (Juntos por Entre Ríos) sostuvo que tanto el dictamen oficialista como el presentado por el bloque justicialista coincidían en la necesidad de introducir cambios en el sistema previsional.

El legislador destacó que el proyecto original fue enriquecido durante su tratamiento legislativo mediante reuniones con gremios, especialistas y exfuncionarios.

"Fue una construcción colectiva", afirmó, al tiempo que valoró la tarea desarrollada por el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, quien recorrió distintos puntos de la provincia explicando los alcances de la iniciativa.

También señaló que durante el proceso se incorporaron más de veinte modificaciones como resultado de los aportes recibidos en las audiencias.

El PJ cuestionó el proyecto oficial

Desde la oposición, el senador Juan Pablo Cosso cuestionó el momento elegido para impulsar la reforma, en medio del complejo escenario económico que atraviesan la provincia y el país.

El legislador defendió el dictamen alternativo elaborado por el bloque justicialista y aseguró que permitía garantizar la sustentabilidad del sistema "sin afectar derechos adquiridos ni modificar el 82 por ciento móvil".

"Detrás de cada número hay trabajadores y jubilados que confiaron en el Estado durante toda una vida de aportes", expresó.

En la misma línea se pronunciaron los senadores Víctor Sanzberro, Marcelo Berthet y Martín Oliva, quienes advirtieron sobre el impacto que la reforma podría tener sobre los futuros haberes jubilatorios y cuestionaron que el tratamiento legislativo se realizara durante el receso invernal.

Dos senadoras del PJ acompañaron la iniciativa

Uno de los momentos más destacados del debate fue la intervención de la senadora Gladys Domínguez, quien explicó los motivos por los cuales decidió votar junto al oficialismo.

La legisladora sostuvo que el proyecto incorporó modificaciones importantes durante el tratamiento parlamentario, entre ellas la reducción de 20 a 15 años del período considerado para calcular el haber inicial, la eliminación del artículo que fijaba la jubilación a los 68 años para nuevos empleados públicos y cambios en los aportes patronales de los municipios.

"Mi responsabilidad es actuar antes de que el problema sea irreversible", afirmó.

También acompañó la iniciativa la senadora Nancy Miranda, quien explicó que decidió respaldar el proyecto luego de que se incorporaran modificaciones que había solicitado durante el debate.

Miranda rechazó las críticas recibidas desde sectores del peronismo y defendió su decisión.

"No estoy vendida ni quebrada. Me hago cargo de lo que hago", sostuvo, al tiempo que cuestionó la conducción partidaria y recordó que durante anteriores gobiernos peronistas también existieron intentos de avanzar sobre el sistema previsional.

El proyecto pasó a Diputados

Con la aprobación del Senado, la iniciativa será ahora analizada por la Cámara de Diputados, donde continuará el debate sobre una de las reformas más importantes impulsadas por la administración provincial.

Mientras el Gobierno sostiene que la ley permitirá garantizar la viabilidad financiera de la Caja de Jubilaciones, los gremios ya anticiparon que continuarán con las medidas de protesta para intentar frenar su sanción definitiva.