La negociación salarial entre el Gobierno de Entre Ríos y los gremios estatales volvió a fracasar. En una nueva audiencia paritaria, el Ejecutivo ofreció un incremento salarial del 7% en dos tramos, propuesta que fue rechazada tanto por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) como por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Ante la falta de acuerdo, el Gobierno provincial resolvió avanzar por decreto con la liquidación del primer tramo del aumento, correspondiente al 3% para los haberes de julio, mientras que aseguró que la negociación permanecerá abierta para continuar el diálogo con las organizaciones sindicales.

La propuesta oficial

La oferta presentada contemplaba un incremento del 3% para los salarios de julio y otro 4% para septiembre, tomando como base de cálculo el sueldo del mes inmediatamente anterior en cada caso.

El integrante de la comisión paritaria por el Gobierno, Ricardo Vales, explicó que la decisión de liquidar por decreto el aumento de julio busca que el incremento "impacte rápidamente en el bolsillo de los trabajadores".

Asimismo, sostuvo que la administración provincial "está haciendo el mayor esfuerzo posible dentro de una gestión responsable de los recursos", al tiempo que remarcó que el Ejecutivo mantiene la voluntad de continuar negociando.

"Vamos a seguir dialogando. Con responsabilidad, sin prometer lo que después no se puede cumplir", afirmó el funcionario al término de la reunión.

ATE rechazó la oferta y endureció su postura

Desde ATE la respuesta fue contundente. El sindicato rechazó la propuesta en todos sus términos al considerar que resulta insuficiente para recomponer el deterioro salarial acumulado durante los últimos meses.

El secretario general del gremio, Oscar Muntes, sostuvo que el incremento ofrecido no responde al reclamo de recuperación del poder adquisitivo y aseguró que los trabajadores estatales atraviesan una situación económica cada vez más compleja.

"Los trabajadores del Estado no alcanzamos a llegar a fin de mes, tenemos que sacar créditos para poder ir al supermercado", expresó el dirigente, quien estimó que la pérdida salarial supera el 41% desde diciembre de 2023.

Según ATE, la oferta presentada apenas representa un punto porcentual más que la realizada en la reunión anterior y no contempla una recomposición real de los ingresos.

Paro y movilización

En ese contexto, el sindicato ratificó el paro total de actividades convocado para este miércoles, acompañado por una movilización hacia la Casa de Gobierno y la Legislatura provincial.

La protesta coincidirá con el tratamiento del proyecto de reforma previsional impulsado por el Ejecutivo, iniciativa que también es rechazada por el gremio.

Muntes adelantó que los manifestantes intentarán hacer llegar su postura a los legisladores y cuestionó tanto las políticas de ajuste del Gobierno provincial como las negociaciones políticas que rodean el debate parlamentario.

La negociación continúa

Pese al nuevo desacuerdo, desde el Gobierno insistieron en que la paritaria no quedó cerrada y que continuarán las reuniones con los representantes sindicales para intentar alcanzar un entendimiento en las próximas semanas.

Mientras tanto, el incremento del 3% correspondiente a julio será abonado por decreto, en un escenario donde la tensión entre el Ejecutivo y los trabajadores estatales vuelve a profundizarse, con reclamos salariales que se suman al rechazo de la reforma previsional impulsada por la administración provincial.