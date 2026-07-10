Entre Ríos dio un nuevo paso en el proceso de modernización del Estado con la incorporación de los folios digitales extraprotocolares, una herramienta que permitirá simplificar las actuaciones notariales, reducir el uso de papel y agilizar los trámites que realizan escribanos y ciudadanos.

La medida fue autorizada mediante el Decreto Nº 1.499/2026, firmado por el Poder Ejecutivo provincial, a partir de una propuesta impulsada por el Colegio de Escribanos de Entre Ríos en el marco de un trabajo conjunto con la Secretaría de Justicia.

La nueva normativa habilita la creación y utilización de folios digitales para las actuaciones notariales extraprotocolares, un avance que apunta a modernizar el ejercicio profesional mediante el uso de herramientas tecnológicas.

Una plataforma en desarrollo

Actualmente, el Colegio de Escribanos trabaja en la etapa final del desarrollo de la plataforma informática que permitirá implementar el nuevo sistema en toda la provincia. Una vez concluida, estará disponible para los profesionales del notariado entrerriano.

Según se informó, la digitalización permitirá realizar distintos procedimientos con mayor rapidez, reduciendo tiempos administrativos y costos operativos, sin dejar de lado las garantías de seguridad jurídica que requieren los actos notariales.

Menos papel y mayor eficiencia

La incorporación de folios digitales se enmarca en las políticas de transformación digital que impulsa el Gobierno provincial, orientadas a modernizar la administración pública y avanzar en la despapelización de los procesos.

Desde el Ejecutivo destacaron que la iniciativa es resultado del trabajo articulado entre el Estado y el Colegio de Escribanos, con el objetivo de ofrecer herramientas que mejoren la prestación de los servicios y faciliten las gestiones tanto de los profesionales como de los ciudadanos.

Con esta implementación, Entre Ríos suma un nuevo paso hacia la digitalización de los procedimientos notariales, en línea con los procesos de modernización que ya se desarrollan en otros ámbitos de la administración pública.