El Centro de Salud Juan Carlos Manassero, ubicado en Rincón del Doll y dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, atraviesa un proceso de crecimiento en su capacidad de atención. Durante el mes de junio concretó más de 800 prestaciones en distintas especialidades, reflejando una mayor demanda de los servicios y el fortalecimiento del acceso a la salud para los vecinos de la localidad y zonas rurales cercanas.

Las atenciones abarcaron las áreas de enfermería, clínica médica, odontología, pediatría y psicología, consolidando el rol del efector como referencia sanitaria para la comunidad.

Desde el establecimiento señalaron que el funcionamiento cotidiano se sostiene mediante partidas presupuestarias mensuales que permiten afrontar los gastos operativos y garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para brindar atención.

La directora del centro de salud, Alicia Murature, destacó el trabajo que viene desarrollando el equipo de profesionales.

"En poco tiempo se ha consolidado un grupo de profesionales con responsabilidad, vocación de servicio y un fuerte compromiso con el cuidado de la comunidad", expresó.

Además, remarcó que el objetivo es continuar mejorando la calidad de las prestaciones.

"Seguimos esforzándonos cada día para brindar un servicio de calidad, cercano y adecuado a las necesidades de cada persona", afirmó.

Un trabajo que también se sostiene con la solidaridad

Desde el centro de salud también pusieron en valor el permanente acompañamiento de los vecinos, quienes colaboran con la donación de insumos, medicamentos, ropa y calzado que luego son destinados a familias en situación de vulnerabilidad.

Estas acciones solidarias complementan la tarea sanitaria y fortalecen la red de contención social que el establecimiento desarrolla junto a la comunidad.

Proyectan incorporar nuevos recursos

Las autoridades del centro de salud adelantaron que continuarán realizando gestiones para sumar equipamiento, recursos humanos y nuevos servicios, con el propósito de seguir fortaleciendo la atención primaria y responder de manera cada vez más eficiente a las necesidades sanitarias de los habitantes de Rincón del Doll y localidades cercanas.