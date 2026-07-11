Comenzaron las primeras acciones destinadas a la recuperación de la histórica Quinta del General Justo José de Urquiza, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Entre Ríos que busca preservar uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos de la provincia e incorporarlo a los circuitos culturales y turísticos.

Los trabajos se desarrollan en el marco del proyecto anunciado por el gobernador Rogelio Frigerio, que contempla la restauración integral del inmueble y su declaración como Monumento Histórico Provincial.

Como primera etapa, profesionales especializados en conservación patrimonial realizaron un relevamiento técnico del edificio para evaluar su estado y elaborar el proyecto de intervención. El diagnóstico permitirá definir las obras necesarias respetando las características arquitectónicas e históricas que distinguen al lugar.

La Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande acompañó las tareas de inspección y colaboró con el registro documental del inmueble, aportando asistencia técnica durante esta instancia inicial.

El presidente de la Delegación Argentina ante la CTM, Alejandro Daneri, destacó que la recuperación del edificio forma parte de una política orientada a preservar el patrimonio histórico entrerriano.

"Esta acción responde a la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de poner en valor aquellos lugares que forman parte de la identidad de la provincia. Recuperar este espacio significa preservar una parte fundamental de la historia de Entre Ríos y de nuestro país", expresó.

Daneri remarcó además que la residencia del General Urquiza representa un legado de enorme valor para la historia nacional y consideró que su restauración permitirá acercar ese patrimonio a las nuevas generaciones.

"Queremos que este sitio recupere el protagonismo que merece, no solo como testimonio de nuestra historia, sino también como un espacio abierto al conocimiento, la cultura y el turismo", sostuvo.

Un edificio de alto valor histórico

El Museo Casa Histórica del General Justo José de Urquiza se encuentra emplazado dentro del predio del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2 "Dragones Coronel Zelaya" y fue residencia del primer presidente constitucional de la Confederación Argentina.

Además de su relevancia histórica, el edificio conserva un importante valor arquitectónico y simbólico, convirtiéndose en uno de los bienes patrimoniales más significativos de Entre Ríos.

La restauración forma parte de una estrategia provincial orientada a la preservación del patrimonio cultural, con el objetivo de garantizar la conservación del inmueble e incorporarlo progresivamente a los circuitos educativos, históricos y turísticos de la provincia.