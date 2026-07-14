El conflicto entre el Gobierno de Entre Ríos y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) suma un nuevo capítulo. El Plenario de Secretarias y Secretarios Generales del sindicato advirtió este lunes que "está en peligro el normal reinicio de clases" tras el receso invernal, al denunciar la falta de avances en la negociación salarial y cuestionar la política previsional impulsada por la gestión provincial.

La reunión se desarrolló de manera virtual y concluyó con un duro pronunciamiento en el que el gremio acusó al Ejecutivo entrerriano de haber hecho "fracasar arbitrariamente, por tercera vez, el ámbito paritario", situación que, aseguran, impide avanzar en una recomposición salarial para el sector docente.

Desde Agmer sostuvieron que los trabajadores de la educación atraviesan un escenario de creciente deterioro económico y reclamaron una oferta salarial que permita recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación.

"Las y los docentes exigimos salarios dignos para garantizar una educación pública de calidad y terminar con el empobrecimiento de las y los trabajadores de la educación", señalaron desde la organización gremial.

Rechazo a la reforma previsional

El sindicato también cuestionó el proyecto de reforma jubilatoria impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio y manifestó su rechazo a una eventual aprobación legislativa.

En ese marco, Agmer denunció que la iniciativa sería tratada "a espaldas del pueblo entrerriano" y ratificó su oposición a cualquier modificación del régimen previsional provincial.

Además, el gremio expresó su preocupación por el rumbo de la política educativa nacional y criticó el proyecto denominado "Libertad Educativa", impulsado por el Gobierno nacional, al considerar que representa un avance sobre el sistema de educación pública.

Reclamos al Gobierno provincial

Entre los principales planteos aprobados por el Plenario figuran:

Salarios dignos para todos los docentes en el marco de la negociación paritaria.

Rechazo a la reforma jubilatoria impulsada por los gobiernos nacional y provincial.

Mayor financiamiento para sostener el sistema educativo y garantizar el derecho a la educación pública.

Agmer también volvió a señalar problemas vinculados con la infraestructura escolar, la falta de inversiones en el sistema educativo y la situación de la obra social de los trabajadores estatales, aspectos que consideran necesarios para asegurar el funcionamiento de las escuelas.

Movilización prevista para este miércoles

Como parte del plan de acción, el sindicato confirmó su adhesión al paro convocado por la Multisectorial para este miércoles 15 de julio, jornada en la que realizará una movilización hacia la Casa de Gobierno en Paraná.