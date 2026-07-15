La aprobación de la reforma previsional en la Cámara de Senadores, por 10 votos a favor y 7 en contra, dejó un fuerte impacto político que trascendió el resultado de la votación. El respaldo de las senadoras justicialistas Nancy Miranda (Federal) y Gladys Domínguez (Feliciano) al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo provocó un quiebre dentro del bloque de Más para Entre Ríos y generó repercusiones inmediatas tanto en la oposición como en el oficialismo.

Al término de la sesión, las declaraciones de los legisladores reflejaron las distintas miradas sobre una reforma que ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.

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Sorpresa y malestar en la oposición

Uno de los dirigentes que expresó con mayor claridad el desconcierto fue el senador por Villaguay, Juan Pablo Cosso, quien encabezó el trabajo técnico del dictamen de rechazo elaborado por la oposición en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Visiblemente afectado, reconoció que la decisión de las dos legisladoras lo tomó por sorpresa.

"La verdad es que estoy un poco shockeado. Fue una situación totalmente inesperada que obedece a una decisión personal de la senadora Miranda y me sorprendió ingratamente, sobre todo porque trabajé mucho en el dictamen que preparamos y que ella había acompañado con su firma", afirmó.

Aunque evitó profundizar en la polémica, adelantó que el tema será analizado puertas adentro del espacio político.

"Oportunamente lo hablaré con ella en privado; no quiero hacer declaraciones en este momento porque no creo que sea necesario. Ahora continuará el debate en Diputados", señaló.

Cosso también reiteró las objeciones que el bloque mantiene sobre el contenido de la iniciativa. Según sostuvo, la reforma afecta el principio del 82% móvil y presenta aspectos que podrían derivar en cuestionamientos constitucionales.

"Considero que la reforma que se aprobó licúa totalmente el 82% móvil. Creemos que es una emergencia que tiene una tacha de inconstitucionalidad por la delegación de facultades al Poder Ejecutivo y porque muchos trabajadores deberán realizar un aporte extraordinario de tres puntos más de lo que ya vienen aportando", expresó.

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El oficialismo defendió el proceso de debate

Desde el oficialismo, en cambio, el resultado fue interpretado como la confirmación de la necesidad de avanzar con cambios en el sistema previsional provincial.

El senador por Nogoyá, Rafael Cavagna, aseguró que el acompañamiento de las dos legisladoras peronistas no representó una sorpresa, ya que ambas participaron activamente del tratamiento del proyecto.

"No, en absoluto. Ellas formaron parte activa de las rondas de audiencia y muchas de las propuestas que realizaron fueron incorporadas a los dictámenes. Hubo una construcción colectiva y un tratamiento con numerosos actores; no fue un trámite exprés", sostuvo.

Para Cavagna, la aprobación de la norma refleja el consenso alcanzado respecto de la situación financiera de la Caja de Jubilaciones.

"Más allá de los diez votos afirmativos y los siete negativos, el Senado demostró que era necesario hacer algo con nuestro sistema previsional. Entre las 13 cajas que no fueron transferidas a la Nación, la de Entre Ríos es la más deficitaria. Durante 30 años ningún gobierno impulsó modificaciones de fondo", afirmó.

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"No se recortan derechos", sostuvo Cavagna

El legislador oficialista rechazó además las críticas formuladas por la oposición y aseguró que la reforma no implica una pérdida de derechos para jubilados y pensionados.

Según explicó, los beneficiarios continuarán percibiendo sus haberes con el mecanismo de movilidad previsto en la ley y la reforma mantiene sin modificaciones los regímenes especiales, entre ellos el correspondiente al personal policial.

También destacó que la norma unifica la edad jubilatoria con la vigente en el sistema nacional: 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, criterio que ya aplican provincias como Santa Fe y Córdoba.

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Las protestas frente a la Legislatura

Durante toda la jornada, organizaciones sindicales, trabajadores y jubilados se manifestaron frente a la Casa Gris en rechazo al proyecto.

Consultado sobre las movilizaciones, Cavagna sostuvo que las protestas forman parte del debate democrático y remarcó que varios de los planteos realizados por los sectores involucrados fueron incorporados durante el tratamiento legislativo.

"Tienen todo el derecho a manifestarse. Desde que el proyecto ingresó al Senado el 22 de mayo se realizaron más de veinte modificaciones y muchas surgieron de los aportes que hicieron quienes participaron de las audiencias", concluyó.

Con la media sanción obtenida en el Senado, el proyecto de reforma previsional continuará ahora su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados, donde se anticipa un nuevo capítulo de un debate que ya dejó expuestas diferencias tanto entre oficialismo y oposición como al interior del propio peronismo entrerriano.