El domingo 16 de noviembre, Sierra de los Padres —en la zona de Mar del Plata— amaneció con un clima hostil tras la tormenta que azotó la región durante la noche y la madrugada previa. Frío, fuertes vientos y un circuito mojado y resbaladizo plantearon un escenario atípico para los corredores del Campeonato Argentino de Rural Bike.

A pesar de las condiciones adversas y del retraso en la largada por el mal tiempo, el joven ciclista crespense Genaro Gareis, de 13 años, se presentó en la línea de partida para competir en la categoría Menores, enfrentándose a rivales de altísimo nivel, varios de ellos integrantes de la selección nacional que representan a la Argentina en competencias internacionales como Panamericanos y Juegos Sudamericanos.

Desde el inicio, Gareis logró sostener el ritmo impuesto por los principales referentes de la categoría. En una primera vuelta marcada por el barro, el pasto húmedo y un terreno extremadamente complejo, el crespense se mantuvo entre los líderes, demostrando solidez técnica y concentración.

Ya en la segunda vuelta del exigente trazado de 18 kilómetros, Genaro volvió a mostrar regularidad y fortaleza física, completando un desempeño sobresaliente que lo llevó a ubicarse en el 4º puesto del campeonato, ingresando así en el ranking de los cinco mejores corredores del país en su categoría.

El joven deportista, integrante de la Primera Escuelita de Ciclismo Inicial de Crespo y representante del Club Urquiza de Gualeguay, continúa así su ascenso en el ámbito nacional. Con este resultado, se convierte en el primer niño crespense en alcanzar un podio nacional en la disciplina Rural Bike, marcando un hecho histórico para el ciclismo de la ciudad.

Desde Crespo, entrenadores, instituciones y su familia destacaron su constancia, disciplina y el mérito de haber sostenido el ritmo de corredores ya seleccionados para competencias internacionales.