Jorge Soto no baja los brazos ante las dificultades. A los 66 años, el ciclista de Crespo volvió a ponerse en marcha para concretar un desafío que había quedado pendiente: recorrer en bicicleta los 17 departamentos de Entre Ríos.

Luego de la experiencia del año pasado, que no pudo completar, decidió replantear la travesía, reorganizar las etapas y comenzar nuevamente el recorrido por la provincia.

La partida fue el lunes de esta semana, a las 7:00, desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Crespo. La primera etapa incluyó tramos por caminos de tierra y el paso por Camps, General Ramírez, Aranguren, Victoria y Nogoyá.

El martes continuó desde Nogoyá hasta Rosario del Tala, para luego completar una tercera etapa con destino a Gualeguay.

Puede interesarte

Un recorrido por toda la provincia

La travesía contempla un itinerario por las cabeceras departamentales y distintas localidades entrerrianas. Desde Gualeguay, Soto continuará hacia Villa Paranacito y Gualeguaychú. Luego seguirá por el ingreso a Concepción del Uruguay, Colón y Villaguay, antes de avanzar hacia San Salvador y Concordia.

El recorrido prevé también conexiones entre Concordia y Federación, el regreso a Concordia y la continuidad hacia Federal, Feliciano y La Paz. Posteriormente, el ciclista pasará por Cerrito y Paraná, seguirá hacia Diamante y finalmente emprenderá el regreso a Crespo.

Cada tramo representa una nueva etapa de un desafío que exige planificación, resistencia y capacidad para adaptarse a las condiciones del camino.

Una motivación deportiva y espiritual

Más allá del esfuerzo físico, Soto explicó que el sentido de esta experiencia también está ligado a una motivación personal y espiritual.

“En cada cabecera departamental, realizaré visitas a iglesias, que es lo que más me motivó para reeditar este viaje, que lo hago no solo como un desafío personal, sino también espiritual”, expresó al momento de iniciar la travesía.

Con más de 50 años de trayectoria en el ciclismo, el deportista crespense volvió a ponerse en marcha con la intención de completar el recorrido provincial. La experiencia anterior le permitió revisar la planificación y preparar una nueva salida, con la expectativa de llegar a cada destino y cumplir el objetivo de unir en bicicleta los 17 departamentos entrerrianos.