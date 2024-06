El pasado lunes 3 de junio, el mundo celebró el Día Mundial de la Bicicleta, una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el loable propósito de promover la seguridad de los ciclistas y fomentar la integración de este medio de transporte en las políticas de movilidad sostenible. En esta ocasión, Paralelo 32 quiere compartir con sus lectores la historia de Cristian Leiva, un villaguayense que desde enero de 2023 recorre Argentina en bicicleta.

Cristian, egresado como Técnico Superior en Turismo de la Facultad de Ciencias de la Gestión de Uader, decidió embarcarse en esta aventura luego de varios viajes de prueba por nuestra provincia. "El proyecto de viajar solo lo vengo planeando desde 2018. La idea era primero terminar mi carrera y luego salir a recorrer el país, y de camino poder trabajar en lo que me formé y que el viaje me sirva de experiencia laboral también", explicó Cristian en una entrevista brindada al diario El Pueblo de Villaguay previo al inicio de su periplo.

Desde su partida, Leiva ha compartido sus experiencias y reflexiones con aquellos que lo siguen en su travesía. En una reciente entrevista en FM Ciudad 106.3 de Quines, departamento Ayacucho, al norte de la provincia de San Luis; el entrerriano relató su travesía y su paso por dicha localidad, donde planeaba descansar antes de continuar su camino hacia Santiago del Estero atravesando Córdoba. Destacó que su viaje no tiene prisa y que aprovecha para detenerse en distintos lugares, donde realiza trabajo voluntario a cambio de alojamiento y comida.

"Quiero agradecer a cada una de las personas que voy conociendo en el camino y las cuales me ayudan a llegar a la meta y cumplir mi sueño. También destaco y valoro mucho el cuidado que me tienen los vehículos en la ruta, gracias a eso no he sufrido ningún accidente", expresó durante la entrevista radial, extendiendo un saludo a su querido pueblo, Villaguay.

La historia de este viajero va teniendo un relato en redes sociales, donde no solo refleja la aventura de recorrer el país en bicicleta y su determinación para ir avanzando en sus desafíos diarios, sino que también nos recuerda el poder transformador de la bicicleta como medio de transporte sostenible en un mundo donde la movilidad urbana enfrenta desafíos cada vez mayores.