Crespo - A la espera de más de 200 ciclistas provenientes de todas partes de Entre Ríos, provincias vecinas y la República Oriental del Uruguay, la clásica Crespo - Racedo, competencia de ciclismo organizada por el Club de Amigos del Ciclismo de la ciudad de Crespo, transitará el este domingo 24 de marzo su 10° edición.

Marcelo Wiliezko, vicepresidente de la institución crespense e integrante del equipo “Master-Calisa” de la Asociación Deportiva y Cultural dialogó con Paralelo 32 y dio detalles sobre el evento: “La carrera ha ido creciendo exponencialmente durante todo este tiempo y hemos llegado a la 10° edición por lo cual creemos que es momento de celebraciones ciclísticamente hablando. La idea es darle un plus, algo extra en todo sentido; más allá de que la carrera es ida y vuelta a Racedo, queremos que tenga un colorido especial y para eso estamos enfocándonos y poniendo toda nuestra energía para poder llevarla adelante. Hace un mes que venimos trabajando en redes sociales ya que es un modo de difundirla, si bien antes nos manejábamos mucho con programas y folletería por parte de la organización, hoy vamos más por ahí. Estamos teniendo una linda aceptación y una buena llegada a los ciclistas de la zona así que auguramos una linda competencia. Nuevamente estamos contentos y con la vara alta de que tenga esta repercusión. La carrera va a ser fiscalizada por la Asociación de Ciclistas de Entre Ríos y por la Federación Argentina de Pista y Ruta (FAPIR), y será para ciclistas federados, a excepción de la competencia inicial destinada a los debutantes que arrancaría a las 8:00 de la mañana en donde se hará solamente un ida y vuelta a Racedo, no es necesario tener licencia para invitar a la gente a que se anime a competir”.

- Expectativas esperando que se sume una gran cantidad de participantes.

_Con otros ciclistas nos vemos periódicamente en competencias que hay en la zona y la mayoría de ellos están ansiosos por participar de esta competencia, la Crespo-Racedo se ha ganado un lugar dentro del calendario ciclístico. Los pedalistas de gran parte de Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y de todo Entre Ríos están a la expectativa; también esperamos gente de la República Oriental del Uruguay como la edición anterior, en donde la carrera principal la ganó un equipo de ahí precisamente. En cuanto a los ciclistas de países vecinos, para competir acá ellos necesitan un permiso particular el cual es una invitación cursada del club organizador; hemos cursado 10 invitaciones a pedido de equipos uruguayos que vendrán con 15 o 20 ciclistas que hay que esperar el día de la competencia. El año pasado terminamos con 235 ciclistas aproximadamente, la carrera siempre fue creciendo, año a año fuimos aumentando el número y por ser la 10° edición y por las expectativas que hay queremos llegar o superar este número.

-¿Reciben apoyo por parte de empresas?

_Sin dudas. En la competencia tenemos un sponsor privado que es Calissa que nos apoya y se ha puesto a la orden con lo que necesitemos para darle ese plus. Además, tenemos el apoyo de la Municipalidad de Crespo a la cual le gustó la idea y la propuesta. Son más bien cosas sorpresas, esperamos que la gente vaya y se divierta, por el momento no queremos revelar cuales son las cuestiones, pero el colorido de la carrera y lo que el público va a contemplar será algo diferente a otros años, a eso apostamos. En otros años no fue tan difícil como lo está siendo este conseguir sponsors. La carrera lleva un gasto importante de logística, movimiento, vehículos y combustibles entre otras cosas y eso hay que cubrirlo con los sponsors. Sinceramente se está poniendo un poquito complicado, pero si Dios quiere vamos a salir adelante.

-¿Habrá servicio de cantina?

_Sí, exactamente. Además, algo fundamental a destacar es que habrá entrada libre y gratuita, el ciclismo es uno de los deportes en donde el ciclista que es el que arma el espectáculo y es el que paga, no la gente. Esta va a ser una ocasión en donde si la gente de Crespo se acerca y nos acompaña vea una de las pruebas principales hasta te podría decir a nivel nacional.

-¿Las categorías son las mismas que años anteriores o cambian?

_Las categorías son las mismas que el año pasado. Empezamos con Master D y E que van desde los 65 a 75 años, después corre el Master C (50 a 60), luego le siguen Master A y B que contemplan 35 a 50 y por último la categoría Elite que es la principal donde van los ciclistas de gran nivel y que andan bien a nivel nacional.

-¿Cuándo se realiza la inscripción y cuánto cuesta?

_La inscripción se realiza el mismo día. A la hora de la largada uno va y se inscribe en mesa de control. Todas las categorías tendrán premios en efectivo, ya que así es el ciclismo federado. Aparte de eso, nosotros damos otros obsequios de empresas de la zona y de los auspiciantes. Eso le da un marco importante ya que no en todos los lugares se utilizan, Crespo destaca un poquito por ese gesto; son seis categorías las que participan y cada una tiene seis premios para las principales posiciones.