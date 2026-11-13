La Escuelita Leones vivirá el próximo domingo 22 de noviembre un acontecimiento significativo para el desarrollo del hockey sobre patines en Crespo: inaugurará oficialmente la primera cancha techada de esta disciplina en la ciudad, equipada con las barandas de contención necesarias para disputar partidos.

La actividad se desarrollará en el Salón San Pablo, ubicado en Moreno 994, entre Vieytes y Entre Ríos. Comenzará a las 10:00 con un acto del que participarán autoridades de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) y representantes de la Municipalidad. Luego, desde las 11:00, se disputarán encuentros correspondientes a una nueva fecha del Torneo Liga Paraná.

En declaraciones a Paralelo32, Gisela Ramírez y Joaquín Mendoza, integrantes de la escuelita, compartieron detalles de la inauguración y del camino recorrido para concretar este avance.

“Vamos a inaugurar nuestra cancha con todas las barandas. Si bien hace dos años que tenemos nuestro espacio, era necesario incorporar las estructuras de contención para poder desarrollar el deporte con la infraestructura correspondiente”, explicó Ramírez.

La referente destacó la importancia de contar con una pista que permitirá disputar partidos en Crespo y generar un mayor movimiento alrededor de la disciplina. “Para nosotros es algo histórico. Es un logro significativo, en el que se trabajó mucho para llegar”, señaló.

Mendoza invitó a la comunidad a acompañar la jornada y destacó las expectativas que genera la apertura. Además de los partidos, habrá servicio de cantina, sorteos con premios donados por emprendedores, empresas y comercios, medallas para los niños participantes y otras sorpresas.

Dos años de crecimiento

La Escuelita Leones comenzó sus actividades desde cero y en mayo cumplió dos años. Durante ese período, el trabajo estuvo centrado en reunir elementos deportivos, sumar jugadores y organizar una propuesta que permitiera acercar el hockey sobre patines a más chicos.

“En mi caso, he sido, de alguna manera, la pionera del deporte, más que nada en el tema de las inferiores en Crespo. El primer año tratamos de sumar elementos deportivos y organizar todo para brindarles a los chicos los materiales necesarios para que se pudieran acercar e ir sumando jugadores”, recordó Ramírez.

Durante este año, el grupo avanzó en la conformación de una comisión para fortalecer la organización y proyectar el crecimiento de la actividad. Actualmente, la institución funciona como escuelita de hockey y cuenta con el aval de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines, entidad que acompaña el proceso y brinda asesoramiento.

La construcción de la cancha demandó un importante esfuerzo colectivo. Ramírez explicó que se realizaron distintas actividades para recaudar fondos, se gestionaron aportes de sponsors y cada familia colaboró con su tiempo y trabajo.

La pista tiene un sistema desmontable, una característica necesaria para compartir el salón con otras disciplinas que también utilizan las instalaciones. Por eso, se instalará en ocasiones especiales, como los torneos y determinados entrenamientos.

“Ha sido todo trabajo a pulmón, desde el día uno. Hay que proyectar, pedir presupuestos, planificar cómo recaudar y después está la parte más dura, en la que cada familia se hizo su tiempo para ir armando la cancha”, comentó.

La primera prueba de montaje fue también un momento especial para quienes participaron del proyecto. Según relató Ramírez, pudieron comprobar que el sistema respondía a lo previsto en los planos y que cuatro personas lograron desarmar la pista en aproximadamente 35 minutos.

“Me emocionaba. Los chicos tampoco lo podían creer, porque siempre era ir a jugar a Paraná”, expresó.

Primer torneo como locales

La inauguración tendrá un significado deportivo adicional: Leones será local por primera vez en una fecha del Torneo Liga Paraná. La programación comenzará a las 11:00, luego del acto institucional.

Mendoza explicó que la invitación está abierta a los clubes de Paraná y de otras localidades de la región. Hasta el momento, confirmaron su participación equipos de Gualeguaychú, Paraná y Oro Verde, además de los representantes de Crespo.

“Esperamos a todos los clubes de Paraná y la zona para que se sumen a esta nueva experiencia, que nos ayuda a dar un pasito más y crecer como club. Nos confirmaron un equipo de Gualeguaychú y va a ser muy importante que vengan. Hay cinco o seis equipos de Paraná, uno de Oro Verde y acá en nuestra ciudad somos tres”, detalló.

Para la escuelita, será también la primera experiencia en la organización de un torneo de estas características. La nueva infraestructura permitirá que los chicos y sus familias puedan disfrutar de los encuentros en su propia ciudad, sin tener que trasladarse a Paraná para competir.

La inauguración representa así un paso importante para Leones y para el crecimiento del hockey sobre patines en Crespo, a partir del esfuerzo de las familias y del acompañamiento de instituciones y de la comunidad.