En un acto realizado este viernes al mediodía en la sala de prensa Dante Pantuso del Estadio Aldo Cantoni, quedó presentada oficialmente la segunda fecha del 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina, que se disputará el 11 y 12 de abril en el Autódromo El Zonda Eduardo Copello.

El evento automovilístico reunirá también al 32º Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina y al Campeonato Argentino de Fórmula Nacional, conformando un fin de semana de gran atractivo para los fanáticos del deporte motor.

La presentación contó con la presencia de autoridades provinciales y dirigentes del automovilismo, entre ellos Pablo Tabachnik (Secretario de Deportes de San Juan), Pablo Aubone (Presidente de la Agencia de San Juan), Guido Romero (Ministro de Turismo, Cultura y Deportes), Alejandro Levy (Presidente de Tango Motorsports) y Juan Robledo (Presidente de la Federación Sanjuanina de Automovilismo), además de pilotos de las tres categorías.

Durante el acto, Alejandro Levy destacó la relevancia del escenario sanjuanino: “El Zonda es un circuito que forma parte de la historia del TC2000. Es un trazado en el que todos quieren correr y buscar ser protagonistas”, afirmó, subrayando además el trabajo conjunto entre la organización y el Gobierno provincial.

En la misma línea, el ministro Guido Romero expresó su satisfacción por el regreso de las categorías: “Estamos complacidos porque todos vuelven a confiar en El Zonda. En menos de un año logramos volver a este trazado con el TC2000, Top Race y Fórmula Nacional”.

Entre los pilotos, uno de los protagonistas será Marcelo Ciarrocchi, quien afrontará un doble desafío compitiendo en TC2000 y Top Race. “Será un evento maravilloso para el público, con tres categorías en pista durante el fin de semana”, señaló.

Gabriel Ponce de León también resaltó su vínculo con el circuito sanjuanino: “Aquí debuté y logré ganar, por lo que siempre es especial volver”. Por su parte, Emiliano Stang definió a El Zonda como “uno de los circuitos más lindos de Argentina”, destacando su exigencia técnica.

En el Top Race, el piloto local Fabián Flaqué vivirá una fecha especial: “Es como correr en casa, frente a mi gente”. Mientras tanto, Federico Montans valoró la oportunidad de competir en “un trazado mítico del automovilismo argentino”.

Por el lado de la Fórmula Nacional, Luciano Vicino afrontará su debut en la categoría: “Será un gran desafío correr por primera vez en El Zonda. Buscaré sumar experiencia y evolucionar durante el fin de semana”.