La ciudad de Crespo y su región experimentaron un notable movimiento turístico y económico durante el fin de semana largo del 1 al 3 de mayo, impulsado por la segunda fecha del Rally Entrerriano. La competencia no solo atrajo a fanáticos del automovilismo, sino que también generó un importante dinamismo en el comercio, la hotelería y la gastronomía local.

El intendente Marcelo Cerutti destacó el trabajo articulado que permitió el éxito del evento: “Fueron tres jornadas brillantes, donde se trabajó en conjunto entre el municipio, las comunas de la zona, la fiscalización del rally, el acompañamiento del sector privado y con una masiva concurrencia de espectadores en cada jornada”.

La prueba reunió a 35 tripulaciones, incluyendo pilotos, navegantes, mecánicos y equipos provenientes de distintos puntos de la provincia de Entre Ríos, así como también de Santa Fe, Córdoba y de la Uruguay. Esta convocatoria consolidó al evento como un atractivo regional de gran convocatoria.

El impacto económico fue evidente: alta ocupación hotelera y un incremento significativo en la demanda gastronómica en comedores y restaurantes locales. “Esta es una ciudad con un importante espíritu tuerca y quedó demostrado con la gran asistencia en cada instancia del rally”, remarcó Cerutti.

La actividad se desplegó en múltiples escenarios, lo que favoreció el flujo constante de visitantes. El parque cerrado funcionó en el predio ferial de la Fiesta de la Avicultura; el Shakedown se realizó en Aldea Jacobi; la largada promocional tuvo lugar en la Plaza Sarmiento frente al edificio municipal; mientras que las pruebas especiales y el Power Stage se desarrollaron en zonas como Aldea Santa Rosa, Aldea San Miguel, Aldea San Rafael y Aldea Eigenfeld-Colonia Merou. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el Anfiteatro del Lago.

Durante tres días, el rugir de los motores y la adrenalina marcaron el ritmo de la ciudad. “Transformándose en una actividad más que sumamos a nuestra ciudad, proponiendo diversas alternativas culturales, gastronómicas y deportivas para que quienes nos visiten vivan momentos cálidos y agradables en Crespo”, agregó el intendente.

El evento también fue posible gracias al apoyo conjunto de sectores públicos y privados, incluyendo empresas patrocinadoras y el Gobierno provincial.

Representación local y resultados

Entre los participantes se destacaron tres crespenses. Julián Schimpf, junto a Jorge Suñer, finalizaron 13º en la general y 6º en la Clase N9 16 válvulas. Por su parte, Julián Gottig y Maximiliano Zárate culminaron 16º en la general y 9º en la misma categoría.

En cuanto a los ganadores de cada clase: