La resolución fue dada a conocer tras la reunión de la mesa directiva de la CDA realizada el martes 12 de mayo. De esta manera, quedó firme la sanción de exclusión aplicada al piloto Marcelo Ciarrocchi, quien había cruzado primero la bandera a cuadros con el Fiat Pulse número 25 del ATR Racing.

Con la decisión definitiva del ente fiscalizador, el triunfo quedó en manos de Franco Morillo, piloto oriundo de Junín, que compite con la Chevrolet Tracker número 64 del equipo YPF ELAION AURO Proracing.

Para Morillo, esta victoria representa la segunda de su trayectoria dentro de la categoría. La primera había llegado el 9 de noviembre de 2025 en el circuito de Mercedes, cuando se impuso con el Chevrolet Cruze número 64 del Proracing.

Detrás del piloto bonaerense finalizaron Gabriel Ponce de León, con el Toyota Corolla Cross número 32 del Corsi Sport, y el entrerriano Emiliano Stang, representante del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA, quien completó el podio con el Toyota Corolla Cross GR-S número 162.

La competencia disputada en Concordia tuvo un alto nivel de intensidad y terminó modificándose en los escritorios luego de la sanción aplicada a Ciarrocchi, situación que generó la apelación del ATR Racing. Finalmente, la CDA resolvió mantener la exclusión y oficializar el clasificador definitivo.

El cuarto lugar quedó para el múltiple campeón Matías Rossi, también integrante de Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA, mientras que el quinto puesto fue para Franco Riva con el Chevrolet Cruze número 78 del Proracing.

El clasificador oficial de la final en Concordia quedó conformado de la siguiente manera:

1° Franco Morillo (Chevrolet Tracker #64 – YPF ELAION AURO Proracing)

2° Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla Cross #32 – Corsi Sport)

3° Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross GR-S #162 – Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA)

4° Matías Rossi (Toyota Corolla Cross GR-S #1 – Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA)

5° Franco Riva (Chevrolet Cruze #78 – Proracing)

6° Facundo Aldrighetti (Honda ZR-V #83 – Honda YPF Racing)

7° Tomás Fernández (Toyota Corolla Cross #11 – Corsi Sport)

8° Nicolás Traut (Chevrolet Cruze #7 – Proracing)

9° Valentín Yankelevich (Toyota Corolla Cross GR-S #5 – Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA)

10° Nicolás Palau (VW Nivus #96 – Halcón Motorsport)

11° Francisco Monarca (Honda ZR-V #23 – Honda YPF Racing)

En tanto, quedaron como no clasificados Diego Ciantini, Benjamín Squaglia y Franco Vivian.

Con esta resolución, el campeonato de TC2000 continúa sumando capítulos de gran competitividad y mantiene abiertas las expectativas de cara a las próximas fechas de la temporada 2026.