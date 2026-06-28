El 47° Campeonato Argentino de TC2000 YPF Energía completó este domingo su quinta fecha en el autódromo "Juan María Traverso" de San Nicolás, donde Franco Morillo logró una contundente victoria de punta a punta y se consolidó como uno de los grandes protagonistas de la temporada.

Al mismo tiempo, el crespense Emiliano Stang volvió a sumar puntos importantes y continúa ocupando el segundo puesto del campeonato, manteniéndose como uno de los principales aspirantes al título cuando aún resta más de la mitad del calendario.

Morillo no dejó dudas

Con la Chevrolet Tracker del equipo YPF Elaion Auro Pro Racing, Morillo realizó una gran largada y dominó la competencia desde el semáforo hasta la bandera a cuadros.

El piloto de Junín aprovechó el buen rendimiento de su vehículo para controlar los intentos de ataque del chaqueño Lucas Carabajal, quien finalizó segundo y consiguió su primer podio en apenas su segunda presentación en la categoría.

El tercer escalón del podio quedó en manos del actual líder del campeonato, Matías Rossi, con el Toyota Corolla Cross del Toyota Gazoo Racing.

Buen resultado para Stang

Entre los protagonistas del fin de semana volvió a destacarse Emiliano Stang. El piloto de Crespo finalizó quinto, luego de una carrera en la que buscó mantenerse cerca del grupo de punta y aprovechar cada oportunidad para seguir sumando.

Con este resultado, el representante del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia conserva el segundo lugar en el campeonato, una posición que lo mantiene plenamente en la pelea por la corona.

Tras cinco fechas disputadas, las principales posiciones del certamen son:

Matías Rossi – 101 puntos. Emiliano Stang – 78 puntos. Franco Morillo – 63 puntos. Franco Vivian – 61 puntos. Franco Riva – 51 puntos.

La regularidad demostrada por Stang a lo largo de la temporada le permitió sostenerse como el principal perseguidor de Rossi, pese al avance de Morillo, que con su segunda victoria del año comenzó a acercarse en la clasificación general.

Un campeonato cada vez más competitivo

La final se disputó sobre una pista que fue secándose luego de las lluvias registradas durante la mañana, condición que obligó a los equipos a adaptar rápidamente la estrategia de carrera.

Detrás de los cinco primeros finalizaron Gabriel Ponce de León, Nicolás Traut, Benjamín Squaglia, Facundo Aldrighetti y Lucas Vicino, completando los diez mejores clasificados.

Con cinco fechas cumplidas, el TC2000 comienza a entrar en una etapa decisiva de la temporada, donde cada punto puede resultar determinante en la definición del campeonato. En ese contexto, Emiliano Stang sigue firme entre los protagonistas y mantiene intactas sus aspiraciones de pelear por el título argentino.