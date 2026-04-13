Más de 40.000 personas colmaron el Autódromo El Zonda Eduardo Copello para presenciar la segunda fecha del 47º Campeonato de TC2000, donde Matías Rossi se quedó con una victoria memorable a bordo del Toyota Corolla Cross #1 del equipo Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA.

En una jornada soleada en la provincia de San Juan, el piloto de Del Viso logró un fin de semana perfecto: había conseguido la pole position y coronó su actuación con el triunfo en la final, alcanzando así su victoria número 47 en la categoría y la quinta en el trazado sanjuanino. Con este resultado, quedó a solo un triunfo de igualar el récord histórico de Juan María Traverso.

Una final intensa y cambiante

La competencia, con largada detenida al mediodía del domingo, tuvo como protagonista inicial a Tomás Fernández, quien partió desde la pole y se mantuvo firme en la punta durante buena parte de la carrera. Detrás suyo se ubicaron el debutante Lucas Vicino y Facundo Aldrighetti, en un arranque con múltiples sobrepasos y maniobras al límite.

Con el correr de las vueltas, las posiciones comenzaron a modificarse. Mientras Fernández defendía el liderazgo, Rossi iniciaba una remontada clave desde el sexto lugar, capitalizando los roces y errores en el pelotón de punta.

El avance del campeón fue sostenido y efectivo. Primero se metió en zona de podio y luego fue en busca de la victoria. A falta de seis minutos para el final, ejecutó una maniobra decisiva en la última curva antes de la recta principal, superando a Fernández y adueñándose de la punta.

Dominio de Toyota y podio entrerriano

Desde ese momento, Rossi controló la carrera hasta la bandera a cuadros, completando las 26 vueltas con autoridad. Detrás suyo finalizó Emiliano Stang, logrando el “1-2” para Toyota. El piloto de Crespo, Entre Ríos, sumó así su segundo podio consecutivo tras su destacada actuación en el Callejero de Buenos Aires.

El tercer lugar quedó en manos de Nicolás Palau, quien además fue el mejor debutante de la fecha con un rendimiento sólido.

Completaron los diez mejores Fernández, Aldrighetti, Franco Morillo, Diego Ciantini, Franco Riva, Nicolás Traut y Benjamín Squaglia.

La palabra del ganador

Tras la competencia, Rossi destacó la complejidad de la final:

“Fue una carrera difícil desde la largada, donde quedé séptimo. Hubo muchos roces adelante que podían dejarte afuera. Supimos aprovechar cada situación y teníamos un gran auto para avanzar y presionar a los rivales”, expresó.

Así quedaron los campeonatos

Disputadas dos fechas, el campeonato es liderado por Emiliano Stang con 47 puntos, seguido por Rossi con 44. Más atrás se ubican Franco Riva (28), Gabriel Ponce de León (22) y Franco Morillo (22).

En la Copa Rookie 2026, Valentín Yankelevich, Tomás Fernández y Nicolás Palau comparten la cima con 9 unidades.