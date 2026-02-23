La ciudad de Concepción del Uruguay se prepara para vivir un fin de semana a pura velocidad con la llegada del TC Mouras y el TC Pista Mouras, que disputarán la segunda fecha del calendario 2026 los días 28 de febrero y 1 de marzo. El emblemático trazado entrerriano volverá a rugir con el inconfundible sonido de los seis cilindros en línea, en un espectáculo que promete convocar a la afición local y de toda la región.

El escenario será el Autódromo de Concepción del Uruguay, uno de los circuitos más representativos de la provincia y una plaza histórica para el automovilismo nacional. Para el público entrerriano, la cita representa una oportunidad inmejorable de reencontrarse con el clásico show fierrero, en una categoría que funciona como semillero del Turismo Carretera.

Una reprogramación que le dio protagonismo a “La Histórica”

La fecha adquiere un matiz especial tras la reciente reprogramación del calendario. Originalmente, la competencia debía disputarse el 22 de febrero en el autódromo de La Plata, en conjunto con las TC Pick Up. En aquella jornada, el piloto uruguayense Tomás Pellandino se destacó con un segundo puesto a bordo de su Ford Ranger.

Sin embargo, la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) resolvió trasladar la actividad de las categorías escuela a Concepción del Uruguay, otorgándole a la ciudad el protagonismo central del fin de semana automovilístico. La decisión fue recibida con entusiasmo en el ambiente local, que ya palpita la llegada de equipos y pilotos.

Un presente de transición en el parque automotor

En lo estrictamente deportivo, las categorías atraviesan una etapa de transición. La apertura de temporada en La Plata registró un mínimo histórico de 24 autos entre ambas divisionales: 13 en el TC Mouras y 11 en el TC Pista Mouras. Se trata de cifras que encendieron señales de alerta en el ámbito técnico y dirigencial.

Pese a ello, la competitividad en pista se mantuvo intacta y el espectáculo respondió a las expectativas. Para esta segunda fecha en suelo entrerriano, se espera un número de participantes similar al del debut, mientras la dirigencia trabaja para fortalecer las inscripciones en las próximas presentaciones.

Expectativa por los inscriptos y el cronograma

Los fanáticos aguardan con atención la publicación de la lista oficial de inscriptos y el cronograma detallado de actividades, que será difundido en las próximas horas por la ACTC. Allí se confirmarán los horarios de entrenamientos, clasificaciones y las finales del domingo, que prometen ser el punto culminante de un fin de semana cargado de emoción.